Conor McKerr

Conor McKerr

bowler

Full name:Conor McKerr
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Nottinghamshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches223116
Innings333116
Overs458.2229.344.0
Balls---
Maidens7630
Runs17231415435
Wickets514513
Avg33.7831.4433.46
SR53.9230.620.3
Eco3.756.169.88
BB1042
4w120
5w200
10w100

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches223116
Innings23247
Not outs563
Runs21821421
Balls Faced60628223
Avg12.1111.885.25
SR35.9775.8891.3
Fours30192
Fifties000
Sixies020
Highest37327
Hundreds000

Conor McKerr Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultNottinghamshire vs Yorkshire

Nottinghamshire vs Yorkshire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

167

YOR

YOR

169

ResultLancashire vs Nottinghamshire

Lancashire vs Nottinghamshire

T20 Blast

Old Trafford

LAN

LAN

208

NOT

NOT

169

ResultDerbyshire vs Nottinghamshire

Derbyshire vs Nottinghamshire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

234

NOT

NOT

211

ResultNottinghamshire vs Durham

Nottinghamshire vs Durham

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

157

DUR

DUR

156

ResultNottinghamshire vs Warwickshire

Nottinghamshire vs Warwickshire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

143

WAR

WAR

ResultNottinghamshire vs Derbyshire

Nottinghamshire vs Derbyshire

T20 Blast

Riverside Ground

NOT

NOT

183

DER

DER

173

ResultKent vs Nottinghamshire

Kent vs Nottinghamshire

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

184

NOT

NOT

187

ResultLeicestershire vs Nottinghamshire

Leicestershire vs Nottinghamshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

135

NOT

NOT

209

ResultNottinghamshire vs Lancashire

Nottinghamshire vs Lancashire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

181

LAN

LAN

180

LiveDurham vs Nottinghamshire

Durham vs Nottinghamshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

NOT

NOT

166

One-Day Cup

Another Players

Harrison, Calvin

Harrison, Calvin

Fernando, Asitha

Fernando, Asitha

Singh, Fateh

Singh, Fateh

Fletcher, Luke

Fletcher, Luke

Afridi, Shaheen

Afridi, Shaheen

Loten, Thomas

Loten, Thomas

Carter, Matthew

Carter, Matthew

Hameed, Haseeb

Hameed, Haseeb

Broad, Stuart

Broad, Stuart

Pettman, Toby

Pettman, Toby