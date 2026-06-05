Squads Surrey vs Hampshire T20 T20 Blast 05.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Roy Jason
batsman
Orr Ali
batsman
Jacks Will
batsman
Albert Toby Edward
batsman
Pope Ollie
batsman
Weatherley Joe
batsman
Curran Sam
all rounder
Lehmann Jake
batsman
Lawrence Dan
batsman
Dawson Liam
all rounder
Evans Laurie
batsman
Stubbs Tristan
batsman
Curran Tom
all rounder
Cartwright Hilton
all rounder
Clark Jordan
all rounder
Fuller James
all rounder
Jordan Chris
bowler
Currie Scott
bowler
Abbott Sean
bowler
Lumsden Manny
no information yet
Topley Reece
bowler
Wood Chris
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Majid Yousef
bowler
Neal Andrew
no information yet
Thomas Adam Roger George
no information yet
Potgieter Delano
all rounder
Worrall Daniel
bowler
Prest Thomas James
all rounder