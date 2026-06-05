Squads Surrey vs Hampshire T20 T20 Blast 05.06.2026

T20

Kennington Oval

SUR
SUR

210

HAM
HAM

215

Playing

SUR
SUR
HAM
HAM
First TeamSecond Team
Roy Jason

batsman

Orr Ali

batsman

Jacks Will

batsman

Pope Ollie

batsman

Curran Sam

all rounder

Dawson Liam

all rounder

Curran Tom

all rounder

Clark Jordan

all rounder

Fuller James

all rounder

Lumsden Manny

no information yet

Bench

SUR
SUR
HAM
HAM
First TeamSecond Team
Neal Andrew

no information yet

Thomas Adam Roger George

no information yet

Potgieter Delano

all rounder