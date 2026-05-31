Squads Warwickshire vs Northamptonshire T20 T20 Blast 31.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Yates Robert
batsman
Lynn Chris
batsman
Malik Zen
no information yet
Vasconcelos Ricardo
wicket keeper
Webster Beau
all rounder
McSweeney Nathan
all rounder
Hain Sam
batsman
Willey David
all rounder
Barnard Ed
bowler
Broad Justin
all rounder
Woakes Chris
all rounder
James Kimber Louis Philip
wicket keeper
Thompson Jordan
all rounder
McManus Lewis
wicket keeper
Ali Tazeem Chaudry
bowler
Harrison Calvin
bowler
Hannon-Dalby Oliver
bowler
Sales James
batsman
Tariq Usman
no information yet
Sanderson Ben
bowler
Smith Kai
wicket keeper
Scrimshaw George
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Davies Alex
wicket keeper
Bartlett George
batsman
Gilchrist Nathan
bowler
Miller Angus H
all rounder
Lalit Jani Vaansh
no information yet
Procter Luke
all rounder
Shaikh Hamza
batsman
Weatherall Raphael A
bowler