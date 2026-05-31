Squads Warwickshire vs Northamptonshire T20 T20 Blast 31.05.2026

T20

Edgbaston

WAR
WAR

208

NOR
NOR

209

Playing

WAR
WAR
NOR
NOR
First TeamSecond Team
Lynn Chris

batsman

Malik Zen

no information yet

Vasconcelos Ricardo

wicket keeper

Webster Beau

all rounder

McSweeney Nathan

all rounder

Hain Sam

batsman

Willey David

all rounder

Broad Justin

all rounder

Woakes Chris

all rounder

Thompson Jordan

all rounder

McManus Lewis

wicket keeper

Tariq Usman

no information yet

Smith Kai

wicket keeper

Bench

WAR
WAR
NOR
NOR
First TeamSecond Team
Davies Alex

wicket keeper

Miller Angus H

all rounder

Lalit Jani Vaansh

no information yet

Procter Luke

all rounder