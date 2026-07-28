Squads Toronto Nationals vs Surrey Jaguars T20i Global T20 Canada 28.07.2026
Bench
Bench
|First Team
|Second Team
Afridi Shaheen
bowler
Bhagwan Udhaya
bowler
Ayub Saim
batsman
Cheema Rizwan
batsman
Bin Zafar Saad
all rounder
Dhaliwal Navneet
batsman
Dilraj Deol
batsman
Gill Mansab
batsman
Dutta Nikhil
bowler
Hinds Terrance
all rounder
Erasmus Gerhard
batsman
Joshi Padam
no information yet
Farooqi Fazalhaq
bowler
Lister Benjamin
bowler
Gous Andries
wicket keeper
Mayers Kyle
all rounder
Hossain Rishad
bowler
McMullen Brandon
all rounder
Kapoor Armaan
batsman
Movva Shreyas
wicket keeper
Khan Zaman
bowler
Nabi Mohammad
all rounder
Kirton Nicholas
batsman
Narine Sunil
all rounder
Kumar Rohit
batsman
Siddiqui Junaid
all rounder
Malik Farhan
no information yet
Singh Harmeet
all rounder
Mann Kanwar
all rounder
Singh Virandeep
all rounder
Matharu Jatinder
no information yet
Stoinis Marcus
all rounder
Munro Colin
batsman
Tariq Hamza
wicket keeper
Nawaz Mohammad
all rounder
van Beek Logan
bowler
Rohid Muhammad
all rounder
Shafique Abdullah
batsman
Shazad Rommel
bowler
Shepherd Romario
all rounder
Siddique Zunaed
no information yet
Singh Jagandeep
no information yet
Smit JJ
all rounder
Van der Dussen Rassie
batsman