Squads Toronto Nationals vs Surrey Jaguars T20i Global T20 Canada 28.07.2026

T20i

TOR
TOR
SUR
SUR

Playing

TOR
TOR
SUR
SUR

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

TOR
TOR
SUR
SUR
First TeamSecond Team
Ayub Saim

batsman

Bin Zafar Saad

all rounder

Hinds Terrance

all rounder

Joshi Padam

no information yet

Gous Andries

wicket keeper

Mayers Kyle

all rounder

McMullen Brandon

all rounder

Movva Shreyas

wicket keeper

Nabi Mohammad

all rounder

Narine Sunil

all rounder

Siddiqui Junaid

all rounder

Malik Farhan

no information yet

Singh Harmeet

all rounder

Mann Kanwar

all rounder

Singh Virandeep

all rounder

Matharu Jatinder

no information yet

Stoinis Marcus

all rounder

Tariq Hamza

wicket keeper

Nawaz Mohammad

all rounder

Rohid Muhammad

all rounder

Shepherd Romario

all rounder

Siddique Zunaed

no information yet

Singh Jagandeep

no information yet

Smit JJ

all rounder