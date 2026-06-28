Squads Australia vs India T20i ICC T20 World Cup, Women 28.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Mooney Beth
wicket keeper
Mandhana Smriti
batsman
Voll Georgia
batsman
Verma Shefali
batsman
Litchfield Phoebe
batsman
Bhatia Yastika Harish
wicket keeper
Perry Ellyse
all rounder
Rodrigues Jemimah
batsman
Gardner Ashleigh
all rounder
Kaur Harmanpreet
all rounder
Wareham Georgia
bowler
Ghosh Richa
wicket keeper
Sutherland Annabel
all rounder
Sharma Deepti
all rounder
Carey Nicola
bowler
Yadav Radha
all rounder
Molineux Sophie
bowler
Garth Kim
all rounder
Gaud Kranti Munna
all rounder
Hamilton Lucy
bowler
Singh Renuka
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Harris Grace
all rounder
Fulmali Bharati
batsman
King Alana
bowler
Patil Shreyanka Rajesh
all rounder
McGrath Tahlia
all rounder
Rawat Prema
all rounder
Schutt Megan
bowler
Reddy Arundhati
all rounder