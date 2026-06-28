Squads Australia vs India T20i ICC T20 World Cup, Women 28.06.2026

T20iLord's, St John's Wood
AUS
AUS

172

IND
IND

170

Playing

AUS
AUS
IND
IND
First TeamSecond Team
Mooney Beth

wicket keeper

Perry Ellyse

all rounder

Gardner Ashleigh

all rounder

Kaur Harmanpreet

all rounder

Ghosh Richa

wicket keeper

Sharma Deepti

all rounder

Yadav Radha

all rounder

Garth Kim

all rounder

Bench

AUS
AUS
IND
IND
First TeamSecond Team
Harris Grace

all rounder

McGrath Tahlia

all rounder

Rawat Prema

all rounder

Reddy Arundhati

all rounder