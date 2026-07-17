Squads Sunrisers Leeds vs Welsh Fire The hundred The Hundred, Women 09.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Armitage Hollie
all rounder
Beaumont Tammy
wicket keeper
Ballinger Grace
bowler
Bryce Sarah
wicket keeper
Claridge Ella
wicket keeper
Davies Freya
bowler
Cross Kate
bowler
Davis Georgia
bowler
Davidson-Richards Alice
all rounder
Dunkley Sophia
batsman
Fraser Katherine
bowler
Elwiss Georgia
all rounder
Heath Bess
wicket keeper
George Katie
bowler
Higham Lucy
all rounder
Griffiths Alex
all rounder
Litchfield Phoebe
batsman
Griffiths Alex
no information yet
Perrin Davina
all rounder
Ismail Shabnim
bowler
Potts Grace
bowler
Jonassen Jess
bowler
Smith Linsey
bowler
Langston Beth
bowler
Sutherland Annabel
all rounder
Levick Katie
bowler
Turner Sophia
bowler
Nicholas Claire
bowler
Wareham Georgia
bowler
Phillips Charley
batsman
Match has not started yet