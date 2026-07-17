Squads Sunrisers Leeds vs Welsh Fire The hundred The Hundred, Women 09.08.2026

The hundred

SUN
SUN
WEL
WEL

Playing

SUN
SUN
WEL
WEL
First TeamSecond Team
Armitage Hollie

all rounder

Beaumont Tammy

wicket keeper

Bryce Sarah

wicket keeper

Claridge Ella

wicket keeper

Elwiss Georgia

all rounder

Heath Bess

wicket keeper

Higham Lucy

all rounder

Griffiths Alex

all rounder

Griffiths Alex

no information yet

Perrin Davina

all rounder

Bench

SUN
SUN
WEL
WEL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet