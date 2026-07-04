Ireland Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Ireland

Little, Joshua

Ireland

Coulter, Allen

Ireland

Dougherty, Chris

Ireland

van der Merwe, Jason

Ireland

Mulder, Jacob

Ireland

Matchett, John

Ireland

O Brien, Kevin

Ireland

Stirling, Paul

Ireland

Balbirnie, Andy

Ireland

Dockrell, George

Ireland

Hume, Graham

Ireland

McBrine, Andy

Ireland

Adair, Mark

Ireland

Campher, Curtis

Ireland

Tucker, Lorcan

Ireland

Doheny, Stephen

Ireland

Tector, Harry

Ireland

Delany, Gareth

Ireland

Hand, Fionn

Ireland

Mayes, Thomas

Ireland

Delany, Laura

Ireland

Lewis, Gaby

Ireland

McCarthy, Barry

Ireland

McCollum, James

Ireland

Murtagh, Tim

Ireland

Prendergast, Orla

Ireland

Kavanagh, Shauna

Ireland

Maritz, Lara

Ireland

MacMahon, Sophie

Ireland

Kerrison, Anna

Ireland

Little, Hannah

Ireland

Sparrow, Jenny

Ireland

Maguire, Jane

Ireland

McGee, Ellie

Ireland

MacNulty, Niamh

Ireland

Maguire, Aimee

Ireland

Woods, Siuin

Ireland

Squires, Annabelle

Ireland

McNally, Julie

Ireland

Murray, Cara

Ireland

Paul, Leah

Ireland

Dalzell, Alana

Ireland

Hunter, Amy

Ireland

Craig, Zara

Ireland

Harrison, Abbi

Ireland

Caulfield, Amy

Ireland

Devine, Mollie

Ireland

McCartney, Kia

Ireland

Jackson, Jennifer

Ireland

Waldron, Mary

Ireland

Raack, Celeste

Ireland

Little, Louise

Ireland

Stokell, Rebecca

Ireland

Forbes, Sarah

Ireland

Gough, Rebecca

Ireland

Dempsey, Georgina

Ireland

Canning, Ava

Ireland

McBride, Lara

Ireland

Loughran, Joanna

Ireland

Walsh, Alice

Ireland

Young, Craig

Ireland

Burton, Max

Ireland

Hunter, Ryan

Ireland

Olphert, Conor

Ireland

Curry, Raymond

Ireland

Ford, Greg

Ireland

McLoughlin Gavin, Cormac Micheal Joseph

Ireland

Tector, Jack

Ireland

Hassett, Cormac

Ireland

Sherzad, Muzamil

Ireland

Gillespie, Aaron

Ireland

Lynch, Seamus

Ireland

Richardson, Eimear

Ireland

Delany, David

Ireland

McNally, John

Ireland

Neill, Jordan

Ireland

Hilton, Kian

Ireland

Riley, Oliver

Ireland

Cosgrave, Macdara

Ireland

Forkin, Daniel

Ireland

Heywood, Aaron

Ireland

Hunter, James

Ireland

Adey, Aditya

Ireland

Metcalfe, Oliver

Ireland

Modgil, Swapnil

Ireland

Raymond Hoey, Una

Ireland

Deveraj, Melvin

Ireland

Porterfield, William

Ireland

Mooney, John

Ireland

Scott Johnston Huey, Samuel

Ireland

O Reilly, Lucy

Ireland

Lowe, Rebecca

Ireland

Wilson, Gary

Ireland

Halliday, Matthew

Ireland

Leckey, Adam

Ireland

West, James

Ireland

Murray, Daniel

Ireland

Ogilby, Freddie

Ireland

le Roux, Peter

Ireland

O'Brien, Robert

Ireland

Ford, Thomas

Ireland

Manoj, Febin

Ireland

Marshall, Ethan

Ireland

Yeates, Sebastian

Ireland

Willemse, Sam

Ireland

Neil, Jordan

Ireland

Armstron, Callum

Ireland

Bates, Marko

Ireland

Haslett, Samuel

Ireland

Whaley, Bruce

Ireland

Murray, Luke

Ireland