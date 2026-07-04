Bloomfield Cricket And Athletic Club Cricket Team Players

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Bloomfield Cricket And Athletic Club

Karunanayake, Nipun

Sri Lanka

Ramanayake, Himesh

Sri Lanka

Vandersay, Jeffrey

Sri Lanka

Madushanka, Lahiru

Sri Lanka

Liyanage, Janith

Sri Lanka

Chandraguptha, Ron

Sri Lanka

Fernando, Ravindu Suharshana

Sri Lanka

Malinga, Eshan

Sri Lanka

Abeyrathne, Abeygoda Liyanage Kasun Lakruwan

Sri Lanka

Mathews, Traveen

Sri Lanka

Kaul, Amartya

Sri Lanka

Perera, Hasitha

Warnapura, Madawa

Sri Lanka

Wickramasinghe, Prashan

Sri Lanka

de Silva, Yohan

Sri Lanka

Komasaru, Chanaka

Sri Lanka

Vithana, Harsha

Sri Lanka

Nanayakkare, Sahan

Sri Lanka

Thilanchana, Adeesha

Sri Lanka

Bokhari, Hasnain

Pakistan

Singh, Yashpal

India

Subasinghe, Nimanda Madushanka

Sri Lanka

Wickramasingha, Chamath

Sri Lanka

Tharindu, Nimesh

Perera, Rathnayakage Nimesh Malinda

Premaratne, Mineth

Sri Lanka

Gunaratne, Lasen Kenula

Madusanka, Lahiru

Sri Lanka

Lankathilaka, Singappuli Kankanamage Tharindu

Jayasinghe, Bawantha

Fernando, Lanka Haluge Maoshada Lakshan

Karunarathne, Wicramanayaka Nethma Sandekalum

Kotuwegoda, Gajitha

Fernando, Ashan

Amarasinghe, Hasitha

Sri Lanka

Piyumal, Kaveesha

Vidanapathirana, Kithma

Sri lanka