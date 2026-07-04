Mis-E-Ainak Knights Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Mis-E-Ainak Knights

Hamza, Mir

Pakistan

Janat, Ihsanullah

Afghanistan

Ahmed, Iftikhar

Pakistan

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Afghanistan

Afghan, Asghar

Afghanistan

Naib, Gulbadin

Afghanistan

Zazai, Afsar

Afghanistan

Ashraf, Sharafuddin

Afghanistan

Masood, Nijat

Afghanistan

Zadran, Ibrahim

Afghanistan

Khan, Zahir

Afghanistan

Kharotai, Mehmood

Afghanistan

Miralikhil, Jamshid

Afghanistan

Arab, Yama

Afghanistan

Kamron Khan, Kamran Hotak

Durrani, Hizbullah

Taniwal, Khalid

Afghanistan

Ahmad, Ali

Afghanistan

Shahidi, Hashmatullah

Afghanistan

Jamal, Nasir

Afghanistan

Rehman, Zia-ur

Afghanistan

Shinwari, Bahar

Hamza, Amir

Afghanistan

Zadran, Dawlat

Afghanistan

Zahidi, Khalid

Rahman, Ziaur

Afghanistan

Rahman, Abdul

Afghanistan

Gurbaz, Khalil

Afghanistan

Shirzad, Sayed

Afghanistan

Kamal, Shahidullah

Afghanistan

Hussan, Riaz

Afghanistan

Ghazanfar, Allah Mohammad

Afghanistan

Zamankhil, Zohaib

Afghanistan

Sami, Bilal

Afghanistan

Noor, Allah

Afghanistan

Atal, Asghar

Khan, Muhamamd Riaz

Farooq, Mohammad

Eisakhil, Hassan

Afghanistan

Tarakhil, Wafiullah

Afghanistan

Zadran, Naveed

Afghanistan

Hassan, Riaz

Afghanistan

Ahmadzai, Ijaz Ahmad

Afghanistan

Bakhtyar, Mobin

Ahmed, Khalil

Afghanistan

Farmanullah

Afghanistan

Zadran, Wahidullah

Afghanistan

Ibrahimzai, Barakatullah

Afghanistan

Ahmadzai, Khalid

Afghanistan

Nooristani, Nasratullah

Afghanistan

Tani, Abid

Afghanistan

Ghafari, Shafiqullah

Afghanistan

Ahmadzai, Faisal Khan

Afghanistan

Maroofkhil, Naseer Khan

Afghanistan

Taskin, Mahboob

Afghanistan

Shahzad, Mohammad

Afghanistan

Khan, Rahmanullah Zarma

Afghanistan