Follow us
Hamza, Mir
Pakistan
Janat, Ihsanullah
Afghanistan
Ahmed, Iftikhar
Zadran, Mujeeb Ur Rahman
Afghan, Asghar
Naib, Gulbadin
Zazai, Afsar
Ashraf, Sharafuddin
Masood, Nijat
Zadran, Ibrahim
Khan, Zahir
Kharotai, Mehmood
Miralikhil, Jamshid
Arab, Yama
Kamron Khan, Kamran Hotak
Durrani, Hizbullah
Taniwal, Khalid
Ahmad, Ali
Shahidi, Hashmatullah
Jamal, Nasir
Rehman, Zia-ur
Shinwari, Bahar
Hamza, Amir
Zadran, Dawlat
Zahidi, Khalid
Rahman, Ziaur
Rahman, Abdul
Gurbaz, Khalil
Shirzad, Sayed
Kamal, Shahidullah
Hussan, Riaz
Ghazanfar, Allah Mohammad
Zamankhil, Zohaib
Sami, Bilal
Noor, Allah
Atal, Asghar
Khan, Muhamamd Riaz
Farooq, Mohammad
Eisakhil, Hassan
Tarakhil, Wafiullah
Zadran, Naveed
Hassan, Riaz
Ahmadzai, Ijaz Ahmad
Bakhtyar, Mobin
Ahmed, Khalil
Farmanullah
Zadran, Wahidullah
Ibrahimzai, Barakatullah
Ahmadzai, Khalid
Nooristani, Nasratullah
Tani, Abid
Ghafari, Shafiqullah
Ahmadzai, Faisal Khan
Maroofkhil, Naseer Khan
Taskin, Mahboob
Shahzad, Mohammad
Khan, Rahmanullah Zarma