Shafiqullah Ghafari

County Championship
Kent vs Durham
County Championship
KEN
(96 ov.) 385/4
DUR
Durham vs Derbyshire
County Championship
DUR
(96 ov.) 302/7
DER
Durham vs Northamptonshire
County Championship
DUR
NOR
(96 ov.) 388/6
Derbyshire vs Durham
County Championship
DER
DUR
Durham vs Gloucestershire
County Championship
DUR
GLO
Northamptonshire vs Durham
County Championship
NOR
DUR
Durham vs Middlesex
County Championship
DUR
MID
Durham vs Worcestershire
County Championship
DUR
WOR
Lancashire vs Durham
County Championship
LAN
DUR