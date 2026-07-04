Morrisville Samp Army Cricket Team Players

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Morrisville Samp Army

Mustafa, Rohan

United Arab Emirates

Bilal, Hazrat

Wasim, Imad

Pakistan

Khan, Sharjeel

Pakistan

Miller, David

South Africa

Charles, Johnson

Saint Lucia

Cottrell, Sheldon

Trinidad and Tobago

de Grandhomme, Colin

New Zealand

Asalanka, Charith

Sri Lanka

Theekshana, Morawakage Maheesh

Sri Lanka

Pretorius, Dwaine

South Africa

Zadran, Najibullah

Afghanistan

Jacks, Will

England

Ahmad, Qais

Afghanistan

Irshad, Salman

Pakistan

Hatzoglou, Peter

Australia

Marumani, Tadiwanashe

Zimbabwe

Udana, Isuru

Sri Lanka

Ali, Moeen

England

Ashraf, Sharafuddin

Afghanistan

Janat, Karim

Afghanistan

Zadran, Ibrahim

Afghanistan

Bennet, Brian

Zimbabwe

Patel, Monank

India

Brevis, Dewald

South Africa

Nortje, Anrich

South Africa

Holder, Jason

Barbados

Karunaratne, Chamika

Sri Lanka

Nasim, Saad

Pakistan

Leede, Bas de

Netherlands

Tandon, Ansh

United Arab Emirates

Hetmyer, Shimron

Guyana

Willey, David

England

du Plessis, Faf

South Africa

Lintott, Jacob

England

Taylor, Jack

England

Garton, George

England

Hameed, Basil

United Arab Emirates

Andrew, Jewel

Antigua and Barbuda

Hamza, Amir

Afghanistan

Savage, Calvin

South Africa

Pienaar, Obus

South Africa

Gous, Andries

South Africa

Raja, Akif

United Arab Emirates

Julien, Leonardo

Trinidad and Tobago

Daud, Kashif

United Arab Emirates

Ottley, Kjorn

Trinidad and Tobago

Raza, Ahmed

United Arab Emirates

Irfan, Mohammad

Pakistan