Follow us
Mustafa, Rohan
United Arab Emirates
Bilal, Hazrat
Wasim, Imad
Pakistan
Khan, Sharjeel
Miller, David
South Africa
Charles, Johnson
Saint Lucia
Cottrell, Sheldon
Trinidad and Tobago
de Grandhomme, Colin
New Zealand
Asalanka, Charith
Sri Lanka
Theekshana, Morawakage Maheesh
Pretorius, Dwaine
Zadran, Najibullah
Afghanistan
Jacks, Will
England
Ahmad, Qais
Irshad, Salman
Hatzoglou, Peter
Australia
Marumani, Tadiwanashe
Zimbabwe
Udana, Isuru
Ali, Moeen
Ashraf, Sharafuddin
Janat, Karim
Zadran, Ibrahim
Bennet, Brian
Patel, Monank
India
Brevis, Dewald
Nortje, Anrich
Holder, Jason
Barbados
Karunaratne, Chamika
Nasim, Saad
Leede, Bas de
Netherlands
Tandon, Ansh
Hetmyer, Shimron
Guyana
Willey, David
du Plessis, Faf
Lintott, Jacob
Taylor, Jack
Garton, George
Hameed, Basil
Andrew, Jewel
Antigua and Barbuda
Hamza, Amir
Savage, Calvin
Pienaar, Obus
Gous, Andries
Raja, Akif
Julien, Leonardo
Daud, Kashif
Ottley, Kjorn
Raza, Ahmed
Irfan, Mohammad