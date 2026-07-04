Follow us
Chapman, Mark
New Zealand
Ferguson, Lockie
Jamieson, Kyle
Lister, Benjamin
Ashok, Adithya
Southee, Tim
Williamson, Kane
Boult, Trent
Raval, Jeet
Santner, Mitchell
Kuggeleijn, Scott
Seifert, Tim
Fisher, Matthew
Clarke, Katene
Clarke, Kristian
Neesham, Jimmy
Rippon, Michael
Netherlands
Duffy, Jacob
Foxcroft, Dean
South Africa
Phillips, Glenn
Rae, Michael
Bowes, Chad Jayson
Mitchell, Daryl
Latham, Tom
Henry, Matt
McConchie, Cole
Nicholls, Henry
Fletcher, Cam
Sodhi, Ish
Shipley, Henry Burton
Hay, Mitchell James
Mariu, Rhys
O'Rourke, William
Foulkes, Zak
Cleaver, Dane
Patel, Ajaz
Young, Will
Tickner, Blair
Clarkson, Joshua Andrew
Lennox, Jayden
Bracewell, Michael
Conway, Devon
Blundell, Tom
Milne, Adam
Kelly, Nicholas Frederick
Smith, Nathan
Ravindra, Rachin
Allen, Finn
Sears, Ben
Robinson, Tim
Abbas, Muhammad
Stead, Gary
Jacobs, Bevon