New Zealand Cricket Team Players

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New Zealand

Chapman, Mark

New Zealand

Ferguson, Lockie

New Zealand

Jamieson, Kyle

New Zealand

Lister, Benjamin

New Zealand

Ashok, Adithya

New Zealand

Southee, Tim

New Zealand

Williamson, Kane

New Zealand

Boult, Trent

New Zealand

Raval, Jeet

New Zealand

Santner, Mitchell

New Zealand

Kuggeleijn, Scott

New Zealand

Seifert, Tim

New Zealand

Fisher, Matthew

New Zealand

Clarke, Katene

New Zealand

Clarke, Kristian

New Zealand

Neesham, Jimmy

New Zealand

Rippon, Michael

Netherlands

Duffy, Jacob

New Zealand

Foxcroft, Dean

South Africa

Phillips, Glenn

New Zealand

Rae, Michael

New Zealand

Bowes, Chad Jayson

South Africa

Mitchell, Daryl

New Zealand

Latham, Tom

New Zealand

Henry, Matt

New Zealand

McConchie, Cole

New Zealand

Nicholls, Henry

New Zealand

Fletcher, Cam

New Zealand

Sodhi, Ish

New Zealand

Shipley, Henry Burton

New Zealand

Hay, Mitchell James

New Zealand

Mariu, Rhys

New Zealand

O'Rourke, William

New Zealand

Foulkes, Zak

New Zealand

Cleaver, Dane

New Zealand

Patel, Ajaz

New Zealand

Young, Will

New Zealand

Tickner, Blair

New Zealand

Clarkson, Joshua Andrew

New Zealand

Lennox, Jayden

New Zealand

Bracewell, Michael

New Zealand

Conway, Devon

New Zealand

Blundell, Tom

New Zealand

Milne, Adam

New Zealand

Kelly, Nicholas Frederick

New Zealand

Smith, Nathan

New Zealand

Ravindra, Rachin

New Zealand

Allen, Finn

New Zealand

Sears, Ben

New Zealand

Robinson, Tim

New Zealand

Abbas, Muhammad

New Zealand

Stead, Gary

New Zealand

Jacobs, Bevon

New Zealand