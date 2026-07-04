Southerns Cricket Team Players

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Southerns

Ballance, Gary

Zimbabwe

Mutumbami, Richmond

Zimbabwe

Kaia, Innocent

Zimbabwe

Tsiga, Tafadzwa

Zimbabwe

Jaure, Keith

Zimbabwe

Zhuwao, Cephas

Zimbabwe

Chesa, Privilege

Kaia, Roy

Zimbabwe

Chari, Brian

Zimbabwe

Jongwe, Luke

Zimbabwe

Ndlovu, Ainsley

Zimbabwe

Madande, Clive

Zimbabwe

Masuku, Ernest

Zimbabwe

Masvaure, Prince

Zimbabwe

Mumba, Carl

Zimbabwe

Campbell, Johnathan

Zimbabwe

Kaitano, Takudzwanashe

Zimbabwe

Mavuta, Brandon

Zimbabwe

Musekiwa, T

Zimbabwe

Maunze, Kudzai

Zimbabwe

Chibhabha, Chamu

Zimbabwe

Ervine, Craig

Zimbabwe

Ngarava, Richard

Zimbabwe

Chivanga, Tanaka

Zimbabwe

Falao, Alex

Maruma, Timycen

Zimbabwe

Tiripano, Donald

Zimbabwe

Kasuza, Kevin

Zimbabwe

Nyauchi, Victor

Zimbabwe

Masakadza, Wellington

Zimbabwe

Muchawaya, Tinashe

Bennet, Brian

Zimbabwe

Mpofu, Nkosana

Zimbabwe

Mufudza, Tapiwa

Zimbabwe

Chatara, Tendai

Zimbabwe

Muzarabani, Blessing

Zimbabwe

Mutombodzi, Tinotenda

Zimbabwe