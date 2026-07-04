Wellington Firebirds Cricket Team Players

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Wellington Firebirds

Kuggeleijn, Scott

New Zealand

Neesham, Jimmy

New Zealand

Muller, Travis

South Africa

Dudding, Liam Raymond

New Zealand

Woakes, Chris

England

Bracewell, Michael

New Zealand

Conway, Devon

New Zealand

Blundell, Tom

New Zealand

van Beek, Logan

Netherlands

Newton, Ollie

New Zealand

Kelly, Nicholas Frederick

New Zealand

McPeake, Iain Geoffrey

New Zealand

Smith, Nathan

New Zealand

Younghusband, Peter Francis

New Zealand

McLachlan, Callum

New Zealand

Ravindra, Rachin

New Zealand

Georgeson, Luke

New Zealand

Bhula, Jakob

New Zealand

Allen, Finn

New Zealand

Sears, Ben

New Zealand

Snedden, Michael Warwick

New Zealand

Johnson, Troy Manning

New Zealand

Tashkoff, Jesse

New Zealand

Hancock, David

Vishvaka, Devan

Greenwood, Nicholas Anthony

Jersey

Leonard, Adam John

New Zealand

Hartshorn, James William

New Zealand

Robinson, Tim

New Zealand

Severin, Gareth

McComb, Kieran

Abbas, Muhammad

New Zealand

Nofal, Malcolm John

South Africa

Borthwick, Scott

England

Johnson, Brett Manning

New Zealand

Fletcher, Luke

England

Hose, Adam

England

Zeb, Yahya

Bennett, Hamish

New Zealand

Jackson, Oscar

New Zealand

Hodge, Brad

Australia

Dernbach, Jade

England

Birt, Travis

Australia

Johns, Lauchie Ritchie

New zealand

Balaji, Lakshmipathy

India

Patel, Jeetan

New zealand

Woodcock, Luke James

New zealand

Taylor, Matthew

New zealand

Tait, Shaun

Australia

Fletcher, Andrew

New zealand

Gibson, James David

New zealand

Mycock, Sam

New zealand

Tsourgas, Ryan

New zealand

Paranjpe, Amogh

New zealand

Morgan, Sam

New zealand