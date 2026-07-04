Follow us
Kuggeleijn, Scott
New Zealand
Neesham, Jimmy
Muller, Travis
South Africa
Dudding, Liam Raymond
Woakes, Chris
England
Bracewell, Michael
Conway, Devon
Blundell, Tom
van Beek, Logan
Netherlands
Newton, Ollie
Kelly, Nicholas Frederick
McPeake, Iain Geoffrey
Smith, Nathan
Younghusband, Peter Francis
McLachlan, Callum
Ravindra, Rachin
Georgeson, Luke
Bhula, Jakob
Allen, Finn
Sears, Ben
Snedden, Michael Warwick
Johnson, Troy Manning
Tashkoff, Jesse
Hancock, David
Vishvaka, Devan
Greenwood, Nicholas Anthony
Jersey
Leonard, Adam John
Hartshorn, James William
Robinson, Tim
Severin, Gareth
McComb, Kieran
Abbas, Muhammad
Nofal, Malcolm John
Borthwick, Scott
Johnson, Brett Manning
Fletcher, Luke
Hose, Adam
Zeb, Yahya
Bennett, Hamish
Jackson, Oscar
Hodge, Brad
Australia
Dernbach, Jade
Birt, Travis
Johns, Lauchie Ritchie
New zealand
Balaji, Lakshmipathy
India
Patel, Jeetan
Woodcock, Luke James
Taylor, Matthew
Tait, Shaun
Fletcher, Andrew
Gibson, James David
Mycock, Sam
Tsourgas, Ryan
Paranjpe, Amogh
Morgan, Sam