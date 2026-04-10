Thomas Mark Ealham

Thomas Mark Ealham

all rounder

Full name:Thomas Mark Ealham
Nationality:England
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Surrey

Career Averages

Bowling

LeagueList a
Matches2
Innings1
Overs6.0
Balls-
Maidens0
Runs29
Wickets0
Avg0
SR0
Eco4.83
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueList a
Matches2
Innings2
Not outs0
Runs9
Balls Faced31
Avg4.5
SR29.03
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest5
Hundreds0

Thomas Mark Ealham Schedule & Results

County Championship

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