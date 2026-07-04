ODI Series India vs Australia, Women Cricket Tournament Players

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ODI Series India vs Australia, Women

Jonassen, Jess

Australia

Rodrigues, Jemimah

India

Yadav, Radha

India

Reddy, Arundhati

India

Verma, Shefali

India

Mani, Minnu

India

Sadhu, Titas Ranadeep

India

Perry, Ellyse

Australia

Schutt, Megan

Australia

Mandhana, Smriti

India

Singh, Renuka

India

Ghosh, Richa

India

Patil, Shreyanka Rajesh

India

Ahuja, Kanika S

India

Healy, Alyssa

Australia

Harris, Grace

Australia

McGrath, Tahlia

Australia

Sharma, Deepti

India

Kaur, Harmanpreet

India

Graham, Heather

Australia

Vastrakar, Pooja

India

Bhatia, Yastika Harish

India

Kaur, Amanjot Bhupinder

India

Ishaque, Saiqa

India

Mooney, Beth

Australia

Garth, Kim

Australia

Rana, Sneh

India

Gardner, Ashleigh

Australia

Wareham, Georgia

Australia

Sutherland, Annabel

Australia

Deol, Harleen

India

King, Alana

Australia

Darice Brown

Australia

Litchfield, Phoebe

Australia

Faltum, Nicole

Australia

Chetry, Uma

India

Cheatle, Lauren

Australia

Knott, Charli

Australia

Voll, Georgia

Australia

Molineux, Sophie

Australia

Kashyap, Mannat Sanjeev

India

Satghare, Sayali Ganesh

India

Charani, NR Shree

India

Goud, Kranti

India

Rawal, Pratika

India

Gaud, Kranti Munna

India