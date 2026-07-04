T20 Mdina Cup Cricket Tournament Players

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T20 Mdina Cup

Stanislaus, Samuel Sanish Mangat

Malta

Abbas, Waseem

Malta

Thamotharam, Varun Prasath

Malta

Singh, Jaspal

Malta

Khan, Zeeshan

Malta

Jerome, Jaison

Sudarsanan, Chanjal

Malta

Ameer, Imran

Malta

Ahmad, Waqar

Malta

Singh Gil, Shiv Karan

England

Khan, Usman

France

Arora, Bikram

Malta

Mughal, Fanyan Majeed

Malta

Singh, Yash

Malta

Ghulami, Mokhtar

France

Ahmadzai, Mouhammad Dawood

France

Jabarkhel, Abdulmalik

France

Jabarkhel, Ibrahim

France

Canessane, Lingeswaran

France

Amjad, Noman

France

Jackson, Hevit Alodin

France

Mangal, Rahmatullah

France

Mangal, Rohullah

France

Ahmad, Zain

France

Pirabakaran, Pirakajan

France

Warnakulasuriya, Shayam

France

Mathew, Eldhose

India

Shaju, Justin

Malta

Mckeon, Gustav

France

Cope, William

Luxembourg

Malav, Pankaj

Luxembourg

Barker, Timothy

Luxembourg

Dixit, Mohit

Luxembourg

Dhingra, Amit

Luxembourg

Halbhavi, Amit

Luxembourg

Orsu, Anoop

Luxembourg

Nanda, Ankush

Luxembourg

Mees, Joost

Luxembourg

Vijh, Vikram

England

Barker, James

Luxembourg

Venkateswaran, Girish

Luxembourg

Jabarkhel, Eliyas

England

Santhirakumaran, Suventhiran

Rithurshan, Gunarasa

rahman, Mahathir Abdul