T20 Series Pakistan vs. New Zealand Cricket Tournament Players

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T20 Series Pakistan vs. New Zealand

Wasim, Imad

Pakistan

Amir, Mohammad

Pakistan

Irfan Khan, Mohammad

Pakistan

Masood, Shan

Pakistan

Rizwan, Mohammad

Pakistan

Khan, Usman

Pakistan

Mir, Usama

Pakistan

Afridi, Abbas

Pakistan

Ihsanullah

Pakistan

Chapman, Mark

New Zealand

Lister, Benjamin

New Zealand

Seifert, Tim

New Zealand

Ahmed, Iftikhar

Pakistan

Nawaz, Mohammad

Pakistan

Naseem Shah

Pakistan

Zaman, Fakhar

Pakistan

Afridi, Shaheen

Pakistan

Rauf, Haris

Pakistan

Khan, Zaman

Pakistan

Azam, Babar

Pakistan

Neesham, Jimmy

New Zealand

Ayub, Saim

Pakistan

Haris, Mohammad

Pakistan

Duffy, Jacob

New Zealand

Foxcroft, Dean

South Africa

Bowes, Chad Jayson

South Africa

Mitchell, Daryl

New Zealand

Latham, Tom

New Zealand

Henry, Matt

New Zealand

McConchie, Cole

New Zealand

Sodhi, Ish

New Zealand

Shipley, Henry Burton

New Zealand

O'Rourke, William

New Zealand

Foulkes, Zak

New Zealand

Cleaver, Dane

New Zealand

Young, Will

New Zealand

Tickner, Blair

New Zealand

Clarkson, Joshua Andrew

New Zealand

Ashraf, Faheem

Pakistan

Ahmed, Abrar

Pakistan

Khan, Shadab

Pakistan

Bracewell, Michael

New Zealand

Blundell, Tom

New Zealand

Milne, Adam

New Zealand

Ravindra, Rachin

New Zealand

Sears, Ben

New Zealand

Robinson, Tim

New Zealand

Abbas, Mohammad

Pakistan