Follow us
Wasim, Imad
Pakistan
Amir, Mohammad
Irfan Khan, Mohammad
Masood, Shan
Rizwan, Mohammad
Khan, Usman
Mir, Usama
Afridi, Abbas
Ihsanullah
Chapman, Mark
New Zealand
Lister, Benjamin
Seifert, Tim
Ahmed, Iftikhar
Nawaz, Mohammad
Naseem Shah
Zaman, Fakhar
Afridi, Shaheen
Rauf, Haris
Khan, Zaman
Azam, Babar
Neesham, Jimmy
Ayub, Saim
Haris, Mohammad
Duffy, Jacob
Foxcroft, Dean
South Africa
Bowes, Chad Jayson
Mitchell, Daryl
Latham, Tom
Henry, Matt
McConchie, Cole
Sodhi, Ish
Shipley, Henry Burton
O'Rourke, William
Foulkes, Zak
Cleaver, Dane
Young, Will
Tickner, Blair
Clarkson, Joshua Andrew
Ashraf, Faheem
Ahmed, Abrar
Khan, Shadab
Bracewell, Michael
Blundell, Tom
Milne, Adam
Ravindra, Rachin
Sears, Ben
Robinson, Tim
Abbas, Mohammad