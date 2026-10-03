Match details South Australia vs Victoria First class Sheffield Shield 24.11.2026
Match Info
|Match:
|Sheffield Shield 26/27
|Date:
|Tuesday, October 06, 2026 - Thursday, March 25, 2027
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Tuesday, November 24, 2026 12:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
South Australia Squad
Victoria Squad
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet