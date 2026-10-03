Squads South Australia vs Victoria First class Sheffield Shield 24.11.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Agar Wes
bowler
Blackford Liam
wicket keeper
Brazell Kyle
all rounder
Boland Scott
bowler
Buckingham Jordan
bowler
Brasher Dylan
batsman
Cahill Aidan
all rounder
Chandrasinghe Ashley
batsman
Carder Jake
batsman
Crone Xavier
bowler
Carey Alex
wicket keeper
Dean Travis
batsman
Conway Harry
bowler
Elliott Sam
bowler
Doggett Brendan
bowler
Fotia Matthew
bowler
Drew Daniel
batsman
Handscomb Peter
wicket keeper
Fraser-McGurk Jake
batsman
Harper Sam
wicket keeper
Grant David
bowler
Harris Marcus
batsman
Head Travis
batsman
Holland Jon
bowler
Higgins Isaac
batsman
Kellaway Campbell
batsman
Hunt Henry
batsman
Maxwell Glenn
all rounder
Johnson Spencer
bowler
McClure Cameron
bowler
Kelly Thomas
batsman
Merlo Jonathan
all rounder
Lehmann Jake
batsman
Murphy Todd
bowler
Manenti Benjamin
bowler
O'Donnell Tom
bowler
Matthias Harry
batsman
O'Neill Fergus
all rounder
McAndrew Nathan John
bowler
Perry Mitch
bowler
McSweeney Nathan
all rounder
Pucovski Will
batsman
Nielsen Harry
wicket keeper
Rogers Thomas
bowler
Pope Lloyd
bowler
Short Matt
all rounder
Scott Liam
all rounder
Sutherland Will
all rounder
Smith Kelvin
batsman
Warren Doug
bowler
Thornton Henry
bowler
Match has not started yet