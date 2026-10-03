Squads South Australia vs Victoria First class Sheffield Shield 24.11.2026

First class

RED
RED
VIC
VIC

Playing

RED
RED
VIC
VIC
First TeamSecond Team
Agar Wes

bowler

Blackford Liam

wicket keeper

Brazell Kyle

all rounder

Cahill Aidan

all rounder

Carey Alex

wicket keeper

Handscomb Peter

wicket keeper

Harper Sam

wicket keeper

Hunt Henry

batsman

Maxwell Glenn

all rounder

Merlo Jonathan

all rounder

O'Neill Fergus

all rounder

McSweeney Nathan

all rounder

Nielsen Harry

wicket keeper

Short Matt

all rounder

Scott Liam

all rounder

Sutherland Will

all rounder

Bench

RED
RED
VIC
VIC

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet