Squads Tasmania Tigers vs New South Wales Blues First class Sheffield Shield 29.10.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Bell Gabe
bowler
Abbott Sean
bowler
Bird Jackson
bowler
Cummins Pat
bowler
Carlisle Iain
bowler
Davies Joel
batsman
Davis Nicholas
batsman
Davies Oliver
batsman
Dooley Patrick
bowler
Dwarshuis Ben
bowler
Doran Jake
wicket keeper
Edwards Jack
batsman
Ellis Nathan
bowler
Gilkes Matthew
wicket keeper
Freeman Jarrod
all rounder
Green Chris
bowler
Hope Bradley
all rounder
Hackney Ryan
batsman
Jewell Caleb Paul
batsman
Hadley Ryan
bowler
McDermott Ben
wicket keeper
Hatcher Liam
bowler
Meredith Riley
bowler
Hazlewood Josh
bowler
Neil-Smith Lawrence
all rounder
Henriques Moises
all rounder
Owen Mitchell J
all rounder
Hicks Ryan
bowler
Paine Tim
wicket keeper
Holt Baxter J
wicket keeper
Radhakrishnan Nivethan
all rounder
Hughes Daniel
batsman
Rainbird Sam
bowler
Kerr Hayden
all rounder
Siddle Peter
bowler
Konstas Sam
batsman
Silk Jordan
batsman
Lyon Nathan
bowler
Stanlake Billy
bowler
Macdonald Blake
batsman
Wade Matthew
wicket keeper
Nikitaras Blake
batsman
Wakim Charlie
batsman
Nisbet Jack
bowler
Ward Tim
batsman
Patterson Kurtis
batsman
Weatherald Jake
batsman
Pawson Ross
bowler
Webster Beau
all rounder
Salzmann William
all rounder
Wright Mac
batsman
Sangha Jason
batsman
Match has not started yet