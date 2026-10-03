Squads Tasmania Tigers vs New South Wales Blues First class Sheffield Shield 29.10.2026

First class

TIG
TIG
BLU
BLU

Playing

TIG
TIG
BLU
BLU
First TeamSecond Team
Bell Gabe

bowler

Doran Jake

wicket keeper

Gilkes Matthew

wicket keeper

Freeman Jarrod

all rounder

Hope Bradley

all rounder

McDermott Ben

wicket keeper

Henriques Moises

all rounder

Owen Mitchell J

all rounder

Paine Tim

wicket keeper

Holt Baxter J

wicket keeper

Kerr Hayden

all rounder

Wade Matthew

wicket keeper

Ward Tim

batsman

Webster Beau

all rounder

Salzmann William

all rounder

Wright Mac

batsman

Bench

TIG
TIG
BLU
BLU

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet