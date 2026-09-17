Squads Qatar vs Kenya List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 24.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Rehmani Owais
bowler
Bhudia Sachin
all rounder
Ahmed Shahzaib Jamil
wicket keeper
Gill Sachin
batsman
Ali Shakir
no information yet
Gondaria Dhiren
batsman
Asim Muhammad
no information yet
Karim Irfan
wicket keeper
Borham Asad
batsman
Kundi Jasraj
all rounder
Farooq Amir
all rounder
Langat Peter
bowler
Ibrahim Zaheer
batsman
Mugabe Neil
batsman
Irshad Mohammed
all rounder
Muthui Mwendwa Gerard
all rounder
Kassim Shakkir
all rounder
Mutua Francis Muia
bowler
Khan Ikramullah
bowler
Ngoche Shem
all rounder
Khan Kamran
batsman
Odhiambo Nelson
bowler
Oluoch Lucas
bowler
Khan Mujeeb
batsman
Patel Rakep
batsman
Maria Louis Daniel Archer
no information yet
Patel Rushab
batsman
Murad Muhammad
bowler
Patel Vishil
bowler
Nadeem Mohammed
bowler
Patel Vraj
bowler
Sajjad Tamoor
all rounder
Sharma Pushkar
bowler
Tanveer Muhammad
batsman
Sheikh Tanzeel
bowler
Theruvath Hassainar Rifayi
no information yet
Singh Sukhdeep
all rounder
Uddin Arif Nasir
no information yet
ur-Rehman Mujeeb
no information yet
Match has not started yet