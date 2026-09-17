Squads Qatar vs Kenya List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 24.10.2026

List a

QAT
QAT
KEN
KEN

Playing

QAT
QAT
KEN
KEN
First TeamSecond Team
Bhudia Sachin

all rounder

Ali Shakir

no information yet

Asim Muhammad

no information yet

Karim Irfan

wicket keeper

Kundi Jasraj

all rounder

Farooq Amir

all rounder

Irshad Mohammed

all rounder

Kassim Shakkir

all rounder

Ngoche Shem

all rounder

Maria Louis Daniel Archer

no information yet

Sajjad Tamoor

all rounder

Theruvath Hassainar Rifayi

no information yet

Singh Sukhdeep

all rounder

Uddin Arif Nasir

no information yet

ur-Rehman Mujeeb

no information yet

Bench

QAT
QAT
KEN
KEN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet