Danielle Lewis Collins

Danielle Lewis Collins

batsman

Full name:Danielle Lewis Collins
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox

Teams

2026 Teams

Lancashire Thunder Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches2
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches2
Innings1
Not outs0
Runs50
Balls Faced40
Avg50
SR125
Fours6
Fifties0
Sixies1
Highest32
Hundreds0

Danielle Lewis Collins Schedule & Results

T20 Blast, Women

One-Day Cup, Women

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