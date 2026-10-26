Squads Mid West Rhinos vs Mountaineers List a Pro50 Championship 01.11.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Adil Muhammad
all rounder
Bennet Brian
batsman
Burl Ryan
all rounder
Bonyongwe Nigel
wicket keeper
Campbell Johnathan
all rounder
Chiora Tinashe
batsman
Chingwara Tafara
bowler
Chitumba Clive
all rounder
Chinouya Michael
bowler
Gopito Baxton
batsman
Curran Ben
batsman
Gumbie Joylord
wicket keeper
Kaitano Takudzwanashe
batsman
Kasuza Kevin
batsman
Madziva Neville
all rounder
Macheke Hendrichs
no information yet
Masocha Ronald
bowler
Magodo Spencer
batsman
Masvaure Prince
batsman
Makauyo Tariro
all rounder
Matsiwe Bright
wicket keeper
Maruma Timycen
batsman
Mavuta Brandon
all rounder
Masakadza Shingi
bowler
Mayavo Nyasha
wicket keeper
Masakadza Wellington
bowler
Mubaiwa Wallace
bowler
Masara John
bowler
Mugava Simon
bowler
Masekesa Vincent
bowler
Mumba Carl
bowler
Mhlanga Fortune
bowler
Murwendo Davis
bowler
Mirza Mohammad Salman
bowler
Musakanda Tarisai
batsman
Moor Peter
wicket keeper
Musekiwa T
all rounder
Muchawaya Tinashe
bowler
Naqvi Antum
all rounder
Mugeri Prosper
batsman
Nyathi Remembrance
batsman
Munyonga Tony
all rounder
Rowe Patrick
wicket keeper
Myers Dion
batsman
Match has not started yet