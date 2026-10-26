Squads Mid West Rhinos vs Mountaineers List a Pro50 Championship 01.11.2026

List a

MWR
MWR
MOU
MOU

Playing

MWR
MWR
MOU
MOU
First TeamSecond Team
Adil Muhammad

all rounder

Burl Ryan

all rounder

Bonyongwe Nigel

wicket keeper

Chitumba Clive

all rounder

Curran Ben

batsman

Gumbie Joylord

wicket keeper

Madziva Neville

all rounder

Macheke Hendrichs

no information yet

Makauyo Tariro

all rounder

Matsiwe Bright

wicket keeper

Mavuta Brandon

all rounder

Mayavo Nyasha

wicket keeper

Moor Peter

wicket keeper

Musekiwa T

all rounder

Naqvi Antum

all rounder

Munyonga Tony

all rounder

Rowe Patrick

wicket keeper

Myers Dion

batsman

Bench

MWR
MWR
MOU
MOU

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet