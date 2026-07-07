Match details England vs India Odi ODI Series England vs India 14.07.2026
Match Info
|Match:
|ODI Series England vs India 2026
|Date:
|Tuesday, July 14, 2026 - Sunday, July 19, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Tuesday, July 14, 2026 10:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|Edgbaston Cricket Ground, Birmingham, England
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
England Squad
|Players
|Ahmed Rehan, Archer Jofra, Atkinson Gus, Banton Tom, Bethell Jacob, Brook Harry, Buttler Jos, Coles James Matthew, Curran Sam, Dawson Liam, Duckett Ben, Jacks Will, Mahmood Saqib, Rashid Adil, Root Joe, Tongue Josh
|Bench
|no information yet
India Squad
|Players
|no information yet
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|Edgbaston Cricket Ground
|City
|Birmingham
|Capacity
|25000
|Ends
|Birmingham End
|Hosts to
|Pavilion End
Match has not started yet