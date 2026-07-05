Squads Los Angeles Knight Riders vs Mi New York T20 Major League Cricket 05.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Fletcher Andre
wicket keeper
De Kock Quinton
wicket keeper
Chand Unmukt
batsman
Patel Monank
wicket keeper
Tromp Matthew
bowler
Pooran Nicholas
wicket keeper
Powell Rovman
all rounder
Singh Tajinder
all rounder
Holder Jason
all rounder
Pollard Kieron
all rounder
Hamilton Jahmar
batsman
Anderson Corey
all rounder
Allen Fabian
all rounder
Shepherd Romario
all rounder
Russell Andre
all rounder
Bosch Corbin
all rounder
Narine Sunil
all rounder
Boult Trent
bowler
Schalkwyk Shadley Van
all rounder
Kenjige Nosthush
bowler
Roux Carmi le
bowler
Ugarkar Rushil
all rounder
Bench
|First Team
|Second Team
Ali Khan Muhammad Ahsan
bowler
Ahmadzai Faisal Khan
all rounder
Badar Saif
batsman
Chopra Agni
batsman
Gattepalli Karthik
batsman
de Villiers AB
wicket keeper
Hales Alex
batsman
Gayle Chris
batsman
Kumar Nitish
batsman
Ghazanfar Allah Mohammad
bowler
Munro Colin
batsman
Kohli Virat
batsman
Pope Lloyd
bowler
Luus Tristan
bowler
Ramsaran Kristopher
bowler
Patel Sunny
batsman