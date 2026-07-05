Squads Los Angeles Knight Riders vs Mi New York T20 Major League Cricket 05.07.2026

T20Great Park Cricket Stadium, California, PA
LOS
LOS

165

NEW
NEW

168

Playing

LOS
LOS
NEW
NEW
First TeamSecond Team
Fletcher Andre

wicket keeper

De Kock Quinton

wicket keeper

Patel Monank

wicket keeper

Pooran Nicholas

wicket keeper

Powell Rovman

all rounder

Singh Tajinder

all rounder

Holder Jason

all rounder

Pollard Kieron

all rounder

Anderson Corey

all rounder

Allen Fabian

all rounder

Shepherd Romario

all rounder

Russell Andre

all rounder

Bosch Corbin

all rounder

Narine Sunil

all rounder

Ugarkar Rushil

all rounder

Bench

LOS
LOS
NEW
NEW
First TeamSecond Team
Badar Saif

batsman

de Villiers AB

wicket keeper

Hales Alex

batsman