Squads Washington Freedom vs Los Angeles Knight Riders T20 Major League Cricket 10.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Mukhtar
batsman
Ali Khan Muhammad Ahsan
bowler
Aponso Amila
bowler
Allen Fabian
all rounder
Chapman Mark
batsman
Badar Saif
batsman
Chaudhary Nikhil
all rounder
Chand Unmukt
batsman
Dwarshuis Ben
bowler
Fletcher Andre
wicket keeper
Edwards Jack
batsman
Gattepalli Karthik
batsman
Ferguson Lockie
bowler
Hales Alex
batsman
Gous Andries
wicket keeper
Hamilton Jahmar
batsman
Holland Ian
all rounder
Kumar Nitish
batsman
Jansen Marco
all rounder
Munro Colin
batsman
Maxwell Glenn
all rounder
Narine Sunil
all rounder
Mehmood Asif
bowler
Pope Lloyd
bowler
Milantha Lahiru
wicket keeper
Ramsaran Kristopher
bowler
Mohammad Yasir Saeed
no information yet
Roux Carmi le
bowler
Netravalkar Saurabh
bowler
Russell Andre
all rounder
Owen Mitchell J
all rounder
Schalkwyk Shadley Van
all rounder
Paradkar Abhishek
all rounder
Tromp Matthew
bowler
Pienaar Obus
all rounder
Ravindra Rachin
all rounder
Smith Steve
batsman
Match has not started yet