Squads Washington Freedom vs Los Angeles Knight Riders T20 Major League Cricket 10.07.2026

T20

Fairfax, VA

WAS
WAS
LOS
LOS

Playing

WAS
WAS
LOS
LOS
First TeamSecond Team
Allen Fabian

all rounder

Badar Saif

batsman

Chaudhary Nikhil

all rounder

Fletcher Andre

wicket keeper

Hales Alex

batsman

Gous Andries

wicket keeper

Holland Ian

all rounder

Jansen Marco

all rounder

Maxwell Glenn

all rounder

Narine Sunil

all rounder

Milantha Lahiru

wicket keeper

Mohammad Yasir Saeed

no information yet

Russell Andre

all rounder

Owen Mitchell J

all rounder

Pienaar Obus

all rounder

Ravindra Rachin

all rounder

Bench

WAS
WAS
LOS
LOS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet