Squads Washington Freedom vs Mi New York T20 Major League Cricket 16.07.2026

T20Fairfax, VA
WAS
WAS

270

NEW
NEW

266

Playing

WAS
WAS
NEW
NEW
First TeamSecond Team
Patel Monank

wicket keeper

Owen Mitchell J

all rounder

De Kock Quinton

wicket keeper

Ravindra Rachin

all rounder

Pooran Nicholas

wicket keeper

Gous Andries

wicket keeper

Singh Kunwarjeet

no information yet

Maxwell Glenn

all rounder

Pollard Kieron

all rounder

Chaudhary Nikhil

all rounder

Shepherd Romario

all rounder

Singh Tajinder

all rounder

Pienaar Obus

all rounder

Al Hasan Shakib

all rounder

Holland Ian

all rounder

Ugarkar Rushil

all rounder

Bench

WAS
WAS
NEW
NEW
First TeamSecond Team
Anderson Corey

all rounder

Bosch Corbin

all rounder

de Villiers AB

wicket keeper

Jansen Marco

all rounder

Milantha Lahiru

wicket keeper

Mohammad Yasir Saeed

no information yet