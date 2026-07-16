Squads Washington Freedom vs Mi New York T20 Major League Cricket 16.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Smith Steve
batsman
Patel Monank
wicket keeper
Owen Mitchell J
all rounder
De Kock Quinton
wicket keeper
Ravindra Rachin
all rounder
Pooran Nicholas
wicket keeper
Gous Andries
wicket keeper
Singh Kunwarjeet
no information yet
Maxwell Glenn
all rounder
Pollard Kieron
all rounder
Chaudhary Nikhil
all rounder
Shepherd Romario
all rounder
Dwarshuis Ben
bowler
Singh Tajinder
all rounder
Pienaar Obus
all rounder
Al Hasan Shakib
all rounder
Holland Ian
all rounder
Boult Trent
bowler
Mehmood Asif
bowler
Ugarkar Rushil
all rounder
Netravalkar Saurabh
bowler
Ahmadzai Faisal Khan
all rounder
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmed Mukhtar
batsman
Anderson Corey
all rounder
Aponso Amila
bowler
Bosch Corbin
all rounder
Chapman Mark
batsman
Chopra Agni
batsman
Edwards Jack
batsman
de Villiers AB
wicket keeper
Ferguson Lockie
bowler
Gayle Chris
batsman
Jansen Marco
all rounder
Ghazanfar Allah Mohammad
bowler
Milantha Lahiru
wicket keeper
Kenjige Nosthush
bowler
Mohammad Yasir Saeed
no information yet
Kohli Virat
batsman
Paradkar Abhishek
all rounder
Luus Tristan
bowler