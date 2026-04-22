Squads Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen T20 Pakistan Super League 22.04.2026

T20

KKI
KKI
HYD
HYD

Playing

KKI
KKI
HYD
HYD

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

KKI
KKI
HYD
HYD
First TeamSecond Team
Ali Hasan

bowler

Ali Saad

batsman

Ali Moeen

all rounder

Aziz Shahid

all rounder

Ayub Saim

batsman

Baig Saad

batsman

Azam Hammad

all rounder

Hamza Mir

bowler

Hamza Mohammad

no information yet

Jahangir Shayan

wicket keeper

Ilyas Aqib

batsman

Khan Irfan

batsman

Khan Azam

wicket keeper

Khan Usman

batsman

Rizwanullah -

no information yet

Salman Agha

all rounder

Maxwell Glenn

all rounder

Shah Khushdil

all rounder

Perera Kusal

wicket keeper