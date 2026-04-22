Squads Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen T20 Pakistan Super League 22.04.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Afridi Muhammad Abbas
bowler
Ali Mohammad
bowler
Ali Hasan
bowler
Ali Saad
batsman
Ali Moeen
all rounder
Arif Mohammad Tayyab
wicket keeper
Aziz Shahid
all rounder
Ayub Saim
batsman
Baig Saad
batsman
Azam Hammad
all rounder
Charles Johnson
batsman
Baartman Ottniel
bowler
Hamza Mir
bowler
Hussain Ahmed
bowler
Hamza Mohammad
no information yet
Jahangir Shayan
wicket keeper
Hendricks Reeza
batsman
Javed Akif
bowler
Ihsanullah
bowler
Khan Hassan
bowler
Ilyas Aqib
batsman
Khan Irfan
batsman
Khan Azam
wicket keeper
Khan Sharjeel
batsman
Muhammad Waseem
batsman
Khan Usman
batsman
Rizwanullah -
no information yet
Labuschagne Marnus
batsman
Salman Agha
all rounder
Maxwell Glenn
all rounder
Shah Khushdil
all rounder
Mehmood Asif
bowler
Tanvir Khuzaima Bin
bowler
Mehmood Rizwan
bowler
Warner David
batsman
Meredith Riley
bowler
Zampa Adam
bowler
Perera Kusal
wicket keeper