Match details Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen T20 Pakistan Super League 22.04.2026

T20

KKI
KKI
HYD
HYD

Match Info

Match:Pakistan Super League 2026
Date:Thursday, March 26, 2026 - Sunday, May 03, 2026
Toss:no information yet
Time:Wednesday, April 22, 2026 09:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Karachi Kings Squad

Players
BenchAfridi Muhammad Abbas, Ali Hasan, Ali Moeen, Aziz Shahid, Baig Saad, Charles Johnson, Hamza Mir, Hamza Mohammad, Hendricks Reeza, Ihsanullah, Ilyas Aqib, Khan Azam, Muhammad Waseem, Rizwanullah -, Salman Agha, Shah Khushdil, Tanvir Khuzaima Bin, Warner David, Zampa Adam

Hyderabad Kingsmen Squad

Players
BenchAli Mohammad, Ali Saad, Arif Mohammad Tayyab, Ayub Saim, Azam Hammad, Baartman Ottniel, Hussain Ahmed, Jahangir Shayan, Javed Akif, Khan Hassan, Khan Irfan, Khan Sharjeel, Khan Usman, Labuschagne Marnus, Maxwell Glenn, Mehmood Asif, Mehmood Rizwan, Meredith Riley, Perera Kusal, Sadaqat Maaz, Shah Hunain

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet