Squads Lahore Qalandars vs Hyderabad Kingsmen T20 Pakistan Super League 25.04.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Afridi Shaheen
bowler
Ali Mohammad
bowler
Ali Asif
batsman
Ali Saad
batsman
Farooq Mohammad
batsman
Arif Mohammad Tayyab
wicket keeper
Hermann Rubin
wicket keeper
Ayub Saim
batsman
Hossain Emon Parvez
wicket keeper
Azam Hammad
all rounder
Khan Haseebullah
wicket keeper
Baartman Ottniel
bowler
Mir Usama
bowler
Hussain Ahmed
bowler
Motie Gudakesh
bowler
Jahangir Shayan
wicket keeper
Naeem Muhammad
batsman
Javed Akif
bowler
Rahman Mustafizur
bowler
Khan Hassan
bowler
Rauf Haris
bowler
Khan Irfan
batsman
Raza Sikandar
all rounder
Khan Sharjeel
batsman
Shafique Abdullah
batsman
Khan Usman
batsman
Shah Ubaid
no information yet
Labuschagne Marnus
batsman
Shanaka Dasun
all rounder
Maxwell Glenn
all rounder
Tahir Tayyab
batsman
Mehmood Asif
bowler
Talat Hussain
all rounder
Mehmood Rizwan
bowler
Zaman Fakhar
batsman
Meredith Riley
bowler