Squads Lahore Qalandars vs Hyderabad Kingsmen T20 Pakistan Super League 25.04.2026

T20

LQA
LQA
HYD
HYD

Playing

LQA
LQA
HYD
HYD

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

LQA
LQA
HYD
HYD
First TeamSecond Team
Ali Asif

batsman

Ali Saad

batsman

Hermann Rubin

wicket keeper

Ayub Saim

batsman

Hossain Emon Parvez

wicket keeper

Azam Hammad

all rounder

Khan Haseebullah

wicket keeper

Mir Usama

bowler

Jahangir Shayan

wicket keeper

Khan Irfan

batsman

Raza Sikandar

all rounder

Khan Usman

batsman

Shah Ubaid

no information yet

Shanaka Dasun

all rounder

Maxwell Glenn

all rounder

Talat Hussain

all rounder