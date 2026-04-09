Squads Lahore Qalandars vs Islamabad United T20 Pakistan Super League 09.04.2026

T20

LQA
LQA

100

ISL
ISL

104

Playing

LQA
LQA
ISL
ISL
First TeamSecond Team
Conway Devon

wicket keeper

Minhas Sameer

no information yet

Hermann Rubin

wicket keeper

Raza Sikandar

all rounder

Ali Asif

batsman

Burl Ryan

all rounder

Khan Shadab

all rounder

Ashraf Faheem

all rounder

Khan Haseebullah

wicket keeper

Wasim Imad

all rounder

Shah Ubaid

no information yet

Irshad Salman

all rounder

Bench

LQA
LQA
ISL
ISL
First TeamSecond Team
Airee Dipendra

all rounder

Hossain Emon Parvez

wicket keeper

Bryant Max

batsman

Mir Usama

bowler

Gous Andries

wicket keeper

Shanaka Dasun

all rounder

Talat Hussain

all rounder