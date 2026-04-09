Squads Lahore Qalandars vs Islamabad United T20 Pakistan Super League 09.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Naeem Muhammad
batsman
Conway Devon
wicket keeper
Shafique Abdullah
batsman
Minhas Sameer
no information yet
Hermann Rubin
wicket keeper
Faiq Mohammad
batsman
Raza Sikandar
all rounder
Ali Haider
bowler
Ali Asif
batsman
Chapman Mark
batsman
Burl Ryan
all rounder
Khan Shadab
all rounder
Afridi Shaheen
bowler
Ashraf Faheem
all rounder
Khan Haseebullah
wicket keeper
Wasim Imad
all rounder
Rauf Haris
bowler
Gleeson Richard
bowler
Shah Ubaid
no information yet
Irshad Salman
all rounder
Rahman Mustafizur
bowler
Green Chris
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Farooq Mohammad
batsman
Airee Dipendra
all rounder
Hossain Emon Parvez
wicket keeper
Bryant Max
batsman
Mir Usama
bowler
Gous Andries
wicket keeper
Motie Gudakesh
bowler
Gul Sameen
bowler
Shanaka Dasun
all rounder
Hasnain Mohammad
bowler
Tahir Tayyab
batsman
Joseph Shamar
bowler
Talat Hussain
all rounder
Mumtaz Mehran
bowler
Zaman Fakhar
batsman
Muzarabani Blessing
bowler