Squads Northern Districts vs Wellington Firebirds T20 Super Smash 17.01.2027
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Bell Xavier
no information yet
Abbas Muhammad
all rounder
Brown Josh
batsman
Blundell Tom
wicket keeper
Brown Joshua
no information yet
Bracewell Michael
all rounder
Carter Joe
batsman
Dudding Liam Raymond
bowler
Clarke Katene
batsman
Greenwood Nick
batsman
Clarke Kristian
batsman
Hartshorn James William
batsman
Cooper HR
batsman
Jackson Oscar
all rounder
Fisher Matthew
bowler
Kelly Nicholas Frederick
batsman
Gibson Zak
bowler
McLachlan Callum
wicket keeper
Hampton Brett
all rounder
Milne Adam
bowler
Johnston Scott Sangster
bowler
Morgan Sam
no information yet
Kuggeleijn Scott
all rounder
Mycock Sam
no information yet
Lellman Fergus
batsman
Paranjpe Amogh
no information yet
Pomare Ben
wicket keeper
Ravindra Rachin
all rounder
Popli Bharat
batsman
Robinson Tim
batsman
Pringle Tim
bowler
Sears Ben
bowler
Raval Jeet
batsman
Severin Gareth
wicket keeper
Robbie O'Donnell
batsman
Smith Nathan
bowler
Santner Mitchell
all rounder
Snedden Michael Warwick
bowler
Sclanders Michael
batsman
Tashkoff Jesse
batsman
Seifert Tim
wicket keeper
van Beek Logan
bowler
Wagner Neil
bowler
White Ollie
batsman
Zeb Yahya
bowler
Williamson Kane
batsman
Match has not started yet