Squads Northern Districts vs Wellington Firebirds T20 Super Smash 17.01.2027

T20

Hamilton

NOR
NOR
WFI
WFI

Playing

NOR
NOR
WFI
WFI
First TeamSecond Team
Bell Xavier

no information yet

Abbas Muhammad

all rounder

Brown Josh

batsman

Blundell Tom

wicket keeper

Brown Joshua

no information yet

Carter Joe

batsman

Cooper HR

batsman

Jackson Oscar

all rounder

McLachlan Callum

wicket keeper

Hampton Brett

all rounder

Morgan Sam

no information yet

Kuggeleijn Scott

all rounder

Mycock Sam

no information yet

Paranjpe Amogh

no information yet

Pomare Ben

wicket keeper

Ravindra Rachin

all rounder

Sears Ben

bowler

Raval Jeet

batsman

Severin Gareth

wicket keeper

Santner Mitchell

all rounder

Seifert Tim

wicket keeper

Zeb Yahya

bowler

Bench

NOR
NOR
WFI
WFI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet