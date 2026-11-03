Squads Wellington Firebirds vs Canterbury Kings T20 Super Smash 21.01.2027

T20

Wellington

WFI
WFI
CKI
CKI

Playing

WFI
WFI
CKI
CKI
First TeamSecond Team
Abbas Muhammad

all rounder

Bowes Chad

batsman

Blundell Tom

wicket keeper

Boyle Matt

batsman

Carter Leo

batsman

Frew Jesse

batsman

Jackson Oscar

all rounder

Harper LLB

no information yet

McLachlan Callum

wicket keeper

Morgan Sam

no information yet

Janett Scott

no information yet

Mycock Sam

no information yet

Latham Tom

wicket keeper

Paranjpe Amogh

no information yet

Mariu Rhys

batsman

Ravindra Rachin

all rounder

McConchie Cole

all rounder

Sears Ben

bowler

Mitchell Daryl

all rounder

Severin Gareth

wicket keeper

Paul Cam

no information yet

Rippon Michael

all rounder

Zeb Yahya

bowler

Bench

WFI
WFI
CKI
CKI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet