Squads Wellington Firebirds vs Canterbury Kings T20 Super Smash 21.01.2027
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Abbas Muhammad
all rounder
Bowes Chad
batsman
Blundell Tom
wicket keeper
Boyle Matt
batsman
Bracewell Michael
all rounder
Carter Leo
batsman
Dudding Liam Raymond
bowler
Davey Sean Benjamin
bowler
Greenwood Nick
batsman
Foulkes Zak
batsman
Hartshorn James William
batsman
Frew Jesse
batsman
Jackson Oscar
all rounder
Harper LLB
no information yet
Kelly Nicholas Frederick
batsman
Hay Mitchell James
batsman
McLachlan Callum
wicket keeper
Henry Matt
bowler
Milne Adam
bowler
Jamieson Kyle
bowler
Morgan Sam
no information yet
Janett Scott
no information yet
Mycock Sam
no information yet
Latham Tom
wicket keeper
Paranjpe Amogh
no information yet
Mariu Rhys
batsman
Ravindra Rachin
all rounder
McConchie Cole
all rounder
Robinson Tim
batsman
McKenzie Angus
bowler
Sears Ben
bowler
Mitchell Daryl
all rounder
Severin Gareth
wicket keeper
Muller Travis
bowler
Smith Nathan
bowler
Nicholls Henry
batsman
Snedden Michael Warwick
bowler
O'Rourke William
bowler
Tashkoff Jesse
batsman
Paul Cam
no information yet
van Beek Logan
bowler
Rae Michael
bowler
Rippon Michael
all rounder
Zeb Yahya
bowler
Rowe Matthew Buchanan
all rounder
Match has not started yet