Squads Karnataka vs Bengal T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 14.11.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Agarwal Mayank
batsman
Ahmed Shahbaz
all rounder
Ajit Karthik Codanda
all rounder
Bal Suvankar
wicket keeper
Bhandage Manoj
all rounder
Barman Prayas Ray
bowler
Bhatia Pranav
bowler
Boken Ompal
batsman
Bopana Rishi
batsman
Chaudhary Saksham
no information yet
Chethan LR
wicket keeper
Chowdhury Ritwik Roy
batsman
Dubey Praveen
bowler
Das Sandipan
all rounder
Gowtham Krishnappa
all rounder
Deep Akash
bowler
Hegde Shubhang
all rounder
Easwaran Abhimanyu
batsman
Jose Nikin
batsman
Gandhi Shakir Habib
wicket keeper
Kaverappa Vidwath
bowler
Gharami Sudip Kumar
batsman
Koushik V
bowler
Halder Debopratim
all rounder
Krishna Prasidh
bowler
Kaif MD
all rounder
L Manvanth Kumar
all rounder
Khaira Ranjot Singh
batsman
Manohar Abhinav
batsman
Kumar Mukesh
bowler
Padikkal Devdutt
batsman
Kumar Ravi
bowler
Pandey Manish
batsman
Lal Karan
all rounder
Rahul KL
batsman
Maity Kaushik
all rounder
Pan Agniv
wicket keeper
Samarth Ravikumar
batsman
Paul Ankur
batsman
Sankaran Smaran Ravichandran
batsman
Porel Abhishek
wicket keeper
Shetty Abhilash
bowler
Porel Ishan
bowler
Shrijith KL
wicket keeper
Pramanik Pradipta
bowler
Sisodia Luvnith
wicket keeper
Purohit Aditya
no information yet
Suchith Jagadeesha
bowler
Sarkar Subham
all rounder
Venkatesh M
no information yet
Tiwari Anurag Shubhash
bowler
Vyshak Vijaykumar
bowler
Match has not started yet