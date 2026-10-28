Squads Karnataka vs Bengal T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 14.11.2026

T20

KAR
KAR
BEN
BEN

Playing

KAR
KAR
BEN
BEN
First TeamSecond Team
Ahmed Shahbaz

all rounder

Bal Suvankar

wicket keeper

Bhandage Manoj

all rounder

Chaudhary Saksham

no information yet

Chethan LR

wicket keeper

Das Sandipan

all rounder

Hegde Shubhang

all rounder

Jose Nikin

batsman

Gandhi Shakir Habib

wicket keeper

Koushik V

bowler

Kaif MD

all rounder

L Manvanth Kumar

all rounder

Lal Karan

all rounder

Rahul KL

batsman

Maity Kaushik

all rounder

Pan Agniv

wicket keeper

Paul Ankur

batsman

Porel Abhishek

wicket keeper

Shrijith KL

wicket keeper

Sisodia Luvnith

wicket keeper

Purohit Aditya

no information yet

Sarkar Subham

all rounder

Venkatesh M

no information yet

Bench

KAR
KAR
BEN
BEN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet