Squads Mysore Warriors vs Bengaluru Blasters T20 T20 Maharaja Trophy 23.06.2026
Bench
Bench
|First Team
|Second Team
Achar Shreesha
bowler
Agarwal Mayank
batsman
Ajit Karthik Codanda
all rounder
Ahlahwat Abhishek
all rounder
Ahuja Suraj
wicket keeper
Bhandage Manoj
all rounder
Appanna Lochan
bowler
Dharmani Harshil
no information yet
Dhuri Bharath
all rounder
Chethan LR
wicket keeper
Dravid Samit
no information yet
Christie Aaron
wicket keeper
Gowda Dhanush
all rounder
Deshpande Pavan
batsman
Gowtham Krishnappa
all rounder
Gaurav
no information yet
Kamble Shashi Kumar
batsman
Goyal Aditya
bowler
Krishna Prasidh
bowler
Hegde Shubhang
all rounder
Manager Shoaib
batsman
Jain Prateek
bowler
Mishra Gautam
bowler
Khan Aman Hakim
bowler
Khan Mohsin
all rounder
Nair Karun
batsman
Mahesh Aashish
wicket keeper
Patil Vidyadhar
bowler
Mahesh Tanish
bowler
Rawat Rahul
bowler
Mithun Abhimanyu
bowler
S U Karthik
batsman
More Ronit
bowler
Samarth Ravikumar
batsman
N Varun Rao T
all rounder
Sharath Srinivas
wicket keeper
Naik Niranjan
batsman
Srivastava Smayan
no information yet
Navale Bheem Rao
no information yet
Suchith Jagadeesha
bowler
Naveen MG
bowler
Venkatesh M
no information yet
Nischal Dega
batsman