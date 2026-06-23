Squads Mysore Warriors vs Bengaluru Blasters T20 T20 Maharaja Trophy 23.06.2026

T20

MYW
MYW

203

BBL
BBL

131

Playing

MYW
MYW
BBL
BBL

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

MYW
MYW
BBL
BBL
First TeamSecond Team
Ahuja Suraj

wicket keeper

Bhandage Manoj

all rounder

Dharmani Harshil

no information yet

Dhuri Bharath

all rounder

Chethan LR

wicket keeper

Dravid Samit

no information yet

Christie Aaron

wicket keeper

Gowda Dhanush

all rounder

Gaurav

no information yet

Hegde Shubhang

all rounder

Khan Mohsin

all rounder

Nair Karun

batsman

Mahesh Aashish

wicket keeper

N Varun Rao T

all rounder

Sharath Srinivas

wicket keeper

Srivastava Smayan

no information yet

Navale Bheem Rao

no information yet

Naveen MG

bowler

Venkatesh M

no information yet