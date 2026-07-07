Squads Glamorgan vs Northamptonshire T20 T20 Blast 08.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Carlson Kiran
batsman
Bartlett George
batsman
Cooke Chris
wicket keeper
Broad Justin
all rounder
Crane Mason
bowler
Harrison Calvin
bowler
Dickson Sean
batsman
James Kimber Louis Philip
wicket keeper
Douthwaite Daniel
all rounder
Lynn Chris
batsman
Farooqi Fazalhaq
bowler
McManus Lewis
wicket keeper
Gorvin Andrew William
all rounder
McSweeney Nathan
all rounder
Horton Alex
wicket keeper
Miller Angus H
all rounder
Hurle Henry Ellis
wicket keeper
Procter Luke
all rounder
Ingram Colin
batsman
Sanderson Ben
bowler
Kellaway Benjamin Ian
all rounder
Scrimshaw George
bowler
Leonard Ned
all rounder
Vasconcelos Ricardo
wicket keeper
Neesham James
all rounder
Weatherall Raphael A
bowler
Smale William
wicket keeper
Willey David
all rounder
van der Gugten Tim
bowler
Match has not started yet