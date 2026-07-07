Squads Glamorgan vs Northamptonshire T20 T20 Blast 08.07.2026

T20

GLA
GLA
NOR
NOR

Playing

GLA
GLA
NOR
NOR
First TeamSecond Team
Cooke Chris

wicket keeper

Broad Justin

all rounder

Lynn Chris

batsman

McManus Lewis

wicket keeper

McSweeney Nathan

all rounder

Horton Alex

wicket keeper

Miller Angus H

all rounder

Hurle Henry Ellis

wicket keeper

Procter Luke

all rounder

Leonard Ned

all rounder

Vasconcelos Ricardo

wicket keeper

Neesham James

all rounder

Smale William

wicket keeper

Willey David

all rounder

Bench

GLA
GLA
NOR
NOR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet