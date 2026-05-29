Squads Kent vs Essex T20 T20 Blast 29.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Muyeye Tawanda
batsman
Walter Paul Ian
all rounder
Bell-Drummond Daniel
batsman
Pepper Michael
wicket keeper
Crawley Zak
batsman
Allison Charles
batsman
Billings Sam
wicket keeper
Benkenstein Luc
batsman
Denly Joe
batsman
Mulder Wiaan
all rounder
Forrester Dian
all rounder
Critchley Matt
all rounder
Lintott Jacob
bowler
Thain Noah Robin Mostyn
all rounder
Rogers Tom
bowler
Harmer Simon
bowler
Milnes Matt
bowler
Snater Shane
bowler
Klaassen Fred
bowler
Akhter Zaman
all rounder
Parkinson Matt
bowler
Bennett Charlie Edward
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Benjamin Christopher Gavin
wicket keeper
Das Robin
batsman
Evison Joey
all rounder
Fernandes Simon Maurice L
no information yet
Finch Harry
batsman
Jones Mackenzie
all rounder
Foreman Bertie
all rounder