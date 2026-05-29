Squads Kent vs Essex T20 T20 Blast 29.05.2026

T20

St Lawrence Ground

KEN
KEN

129

ESS
ESS

130

Playing

KEN
KEN
ESS
ESS
First TeamSecond Team
Walter Paul Ian

all rounder

Pepper Michael

wicket keeper

Billings Sam

wicket keeper

Denly Joe

batsman

Mulder Wiaan

all rounder

Forrester Dian

all rounder

Critchley Matt

all rounder

Akhter Zaman

all rounder

Bennett Charlie Edward

no information yet

Bench

KEN
KEN
ESS
ESS
First TeamSecond Team
Das Robin

batsman

Evison Joey

all rounder

Fernandes Simon Maurice L

no information yet

Jones Mackenzie

all rounder

Foreman Bertie

all rounder