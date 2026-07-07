Squads Northamptonshire vs Warwickshire T20 T20 Blast 11.07.2026

T20

NOR
NOR
WAR
WAR

Playing

NOR
NOR
WAR
WAR
First TeamSecond Team
Broad Justin

all rounder

Davies Alex

wicket keeper

Lynn Chris

batsman

McManus Lewis

wicket keeper

Lalit Jani Vaansh

no information yet

McSweeney Nathan

all rounder

Miller Angus H

all rounder

Smith Kai

wicket keeper

Procter Luke

all rounder

Tariq Usman

no information yet

Thompson Jordan

all rounder

Webster Beau

all rounder

Vasconcelos Ricardo

wicket keeper

Woakes Chris

all rounder

Willey David

all rounder

Bench

NOR
NOR
WAR
WAR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet