Squads Northamptonshire vs Warwickshire T20 T20 Blast 11.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bartlett George
batsman
Ali Tazeem Chaudry
bowler
Broad Justin
all rounder
Barnard Ed
bowler
Harrison Calvin
bowler
Davies Alex
wicket keeper
James Kimber Louis Philip
wicket keeper
Gilchrist Nathan
bowler
Lynn Chris
batsman
Hannon-Dalby Oliver
bowler
McManus Lewis
wicket keeper
Lalit Jani Vaansh
no information yet
McSweeney Nathan
all rounder
Shaikh Hamza
batsman
Miller Angus H
all rounder
Smith Kai
wicket keeper
Procter Luke
all rounder
Tariq Usman
no information yet
Sanderson Ben
bowler
Thompson Jordan
all rounder
Scrimshaw George
bowler
Webster Beau
all rounder
Vasconcelos Ricardo
wicket keeper
Woakes Chris
all rounder
Weatherall Raphael A
bowler
Yates Robert
batsman
Willey David
all rounder
Match has not started yet