Match details Warwickshire vs Glamorgan T20 T20 Blast 10.07.2026
Match Info
|Match:
|T20 Blast 2026
|Date:
|Friday, May 22, 2026 - Saturday, July 18, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Friday, July 10, 2026 06:00 PM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Warwickshire Squad
|Players
|Ali Tazeem Chaudry, Barnard Ed, Davies Alex, Gilchrist Nathan, Hannon-Dalby Oliver, Lalit Jani Vaansh, Shaikh Hamza, Smith Kai, Tariq Usman, Thompson Jordan, Webster Beau, Woakes Chris, Yates Robert
|Bench
|no information yet
Glamorgan Squad
|Players
|Carlson Kiran, Cooke Chris, Crane Mason, Dickson Sean, Douthwaite Daniel, Farooqi Fazalhaq, Gorvin Andrew William, Horton Alex, Hurle Henry Ellis, Ingram Colin, Kellaway Benjamin Ian, Leonard Ned, Neesham James, Smale William, van der Gugten Tim
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet