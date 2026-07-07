Match details Warwickshire vs Glamorgan T20 T20 Blast 10.07.2026

T20

WAR
WAR
GLA
GLA

Match Info

Match:T20 Blast 2026
Date:Friday, May 22, 2026 - Saturday, July 18, 2026
Toss:no information yet
Time:Friday, July 10, 2026 06:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Warwickshire Squad

PlayersAli Tazeem Chaudry, Barnard Ed, Davies Alex, Gilchrist Nathan, Hannon-Dalby Oliver, Lalit Jani Vaansh, Shaikh Hamza, Smith Kai, Tariq Usman, Thompson Jordan, Webster Beau, Woakes Chris, Yates Robert
Benchno information yet

Glamorgan Squad

PlayersCarlson Kiran, Cooke Chris, Crane Mason, Dickson Sean, Douthwaite Daniel, Farooqi Fazalhaq, Gorvin Andrew William, Horton Alex, Hurle Henry Ellis, Ingram Colin, Kellaway Benjamin Ian, Leonard Ned, Neesham James, Smale William, van der Gugten Tim
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet