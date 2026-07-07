Squads Warwickshire vs Glamorgan T20 T20 Blast 10.07.2026

T20

WAR
WAR
GLA
GLA

Playing

WAR
WAR
GLA
GLA
First TeamSecond Team
Cooke Chris

wicket keeper

Davies Alex

wicket keeper

Lalit Jani Vaansh

no information yet

Smith Kai

wicket keeper

Horton Alex

wicket keeper

Tariq Usman

no information yet

Hurle Henry Ellis

wicket keeper

Thompson Jordan

all rounder

Webster Beau

all rounder

Woakes Chris

all rounder

Leonard Ned

all rounder

Neesham James

all rounder

Bench

WAR
WAR
GLA
GLA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet