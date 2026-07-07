Squads Warwickshire vs Glamorgan T20 T20 Blast 10.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ali Tazeem Chaudry
bowler
Carlson Kiran
batsman
Barnard Ed
bowler
Cooke Chris
wicket keeper
Davies Alex
wicket keeper
Crane Mason
bowler
Gilchrist Nathan
bowler
Dickson Sean
batsman
Hannon-Dalby Oliver
bowler
Douthwaite Daniel
all rounder
Lalit Jani Vaansh
no information yet
Farooqi Fazalhaq
bowler
Shaikh Hamza
batsman
Gorvin Andrew William
all rounder
Smith Kai
wicket keeper
Horton Alex
wicket keeper
Tariq Usman
no information yet
Hurle Henry Ellis
wicket keeper
Thompson Jordan
all rounder
Ingram Colin
batsman
Webster Beau
all rounder
Kellaway Benjamin Ian
all rounder
Woakes Chris
all rounder
Leonard Ned
all rounder
Yates Robert
batsman
Neesham James
all rounder
Match has not started yet