Squads Yorkshire vs Durham T20 T20 Blast 03.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Lyth Adam
batsman
Clark Graham
batsman
Bairstow Jonny
wicket keeper
Lees Alex
batsman
Luxton William
batsman
Bedingham David
wicket keeper
Whiteman Sam
wicket keeper
Ackermann Colin
all rounder
Ali Moeen
all rounder
Robinson Oliver
wicket keeper
Revis Matthew L
batsman
McKinney Ben Stewart
batsman
Ashraf Faheem
all rounder
Aldridge Kasey
all rounder
Ali Hasan
bowler
Raine Ben
all rounder
Tye Andrew
bowler
Potts Matty
bowler
Chohan Jafer
all rounder
Sowter Nathan
bowler
Moriarty Daniel
bowler
Parkinson Callum
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Bess Dom
bowler
Drissell George
bowler
Cliff Benjamin Michael
bowler
Kohli Virat
batsman
Hill George
all rounder
Minto James
no information yet
Milnes Matt
bowler
Mustard Haydon Samuel
no information yet
Vagadia Yash
all rounder
Rhodes Will
all rounder
van Beek Logan
bowler
Robinson Luke
no information yet
Wharton James Henry
batsman