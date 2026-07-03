Squads Yorkshire vs Durham T20 T20 Blast 03.07.2026

T20

Headingley

YOR
YOR

208

DUR
DUR

205

Playing

YOR
YOR
DUR
DUR
First TeamSecond Team
Lyth Adam

batsman

Bairstow Jonny

wicket keeper

Lees Alex

batsman

Bedingham David

wicket keeper

Whiteman Sam

wicket keeper

Ackermann Colin

all rounder

Ali Moeen

all rounder

Robinson Oliver

wicket keeper

Ashraf Faheem

all rounder

Aldridge Kasey

all rounder

Ali Hasan

bowler

Raine Ben

all rounder

Chohan Jafer

all rounder

Bench

YOR
YOR
DUR
DUR
First TeamSecond Team
Bess Dom

bowler

Hill George

all rounder

Minto James

no information yet

Mustard Haydon Samuel

no information yet

Vagadia Yash

all rounder

Rhodes Will

all rounder

Robinson Luke

no information yet