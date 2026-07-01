Squads England vs India T20i T20 Series England vs India 01.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Salt Phil
wicket keeper
Samson Sanju
wicket keeper
Buttler Jos
wicket keeper
Sharma Abhishek
all rounder
Brook Harry
batsman
Kishan Ishan
wicket keeper
Bethell Jacob
all rounder
Iyer Shreyas
batsman
Banton Tom
batsman
Varma Tilak
batsman
Curran Sam
all rounder
Rana Harshit
bowler
Jacks Will
batsman
Dube Shivam
all rounder
Dawson Liam
all rounder
Patel Axar
all rounder
Rashid Adil
bowler
Bishnoi Ravi
bowler
Wood Luke
bowler
Singh Arshdeep
bowler
Mahmood Saqib
bowler
Chakravarthy Varun
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmed Rehan
all rounder
Krishna Prasidh
bowler
Archer Jofra
bowler
Shedge Suryansh
batsman
Baker Sonny
bowler
Sundar Washington
all rounder
Coles James Matthew
all rounder
Suryavanshi Vaibhav
no information yet
Cox Jordan
wicket keeper
Yadav Prince
no information yet
Tongue Josh
bowler