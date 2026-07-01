Match details England vs India T20i T20 Series England vs India 01.07.2026

T20iRiverside Ground, Chester-le-Street
ENG
ENG
IND
IND

189

Match Info

Match:T20 Series England vs India 2026
Date:Wednesday, July 01, 2026 - Saturday, July 11, 2026
Toss:India won the toss and opt to bat
Time:Wednesday, July 01, 2026 04:30 PM (GMT+0)
Venue:Riverside Ground, Chester-le-Street, England
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

England Squad

PlayersSalt Phil, Buttler Jos, Brook Harry, Bethell Jacob, Banton Tom, Curran Sam, Jacks Will, Dawson Liam, Rashid Adil, Wood Luke, Mahmood Saqib
BenchAhmed Rehan, Archer Jofra, Baker Sonny, Coles James Matthew, Cox Jordan, Tongue Josh

India Squad

PlayersSamson Sanju, Sharma Abhishek, Kishan Ishan, Iyer Shreyas, Varma Tilak, Rana Harshit, Dube Shivam, Patel Axar, Bishnoi Ravi, Singh Arshdeep, Chakravarthy Varun
BenchKrishna Prasidh, Shedge Suryansh, Sundar Washington, Suryavanshi Vaibhav, Yadav Prince

Venue Guide

StadiumRiverside Ground
CityChester-le-Street
Capacity5000
EndsFinchale End
Hosts to