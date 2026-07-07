Squads Zimbabwe vs India T20i T20 Series Zimbabwe vs India 23.07.2026

T20i

Harare

ZIM
ZIM
IND
IND

Playing

ZIM
ZIM
IND
IND
First TeamSecond Team
Dube Shivam

all rounder

Madande Clive

wicket keeper

Madhevere Wesley

all rounder

Jurel Dhruv

wicket keeper

Mavuta Brandon

all rounder

Parag Riyan

all rounder

Myers Dion

batsman

Samson Sanju

wicket keeper

Naqvi Antum

all rounder

Sharma Abhishek

all rounder

Raza Sikandar

all rounder

Bench

ZIM
ZIM
IND
IND

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet