Squads Zimbabwe vs India T20i T20 Series Zimbabwe vs India 23.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Akram Faraz
bowler
Ahmed Khaleel
bowler
Bennet Brian
batsman
Bishnoi Ravi
bowler
Campbell Johnathan
all rounder
Deshpande Tushar
bowler
Chatara Tendai
bowler
Dube Shivam
all rounder
Jongwe Luke
bowler
Gaikwad Ruturaj
batsman
Kaia Innocent
batsman
Gill Shubman
batsman
Madande Clive
wicket keeper
Jaiswal Yashasvi
batsman
Madhevere Wesley
all rounder
Jurel Dhruv
wicket keeper
Marumani Tadiwanashe
wicket keeper
Khan Avesh
bowler
Masakadza Wellington
bowler
Kumar Mukesh
bowler
Mavuta Brandon
all rounder
Parag Riyan
all rounder
Muzarabani Blessing
bowler
Reddy Nithish
batsman
Myers Dion
batsman
Samson Sanju
wicket keeper
Naqvi Antum
all rounder
Sharma Abhishek
all rounder
Ngarava Richard
bowler
Singh Rinku
batsman
Raza Sikandar
all rounder
Sudharsan Sai
batsman
Shumba Milton
batsman
Sundar Washington
all rounder
Match has not started yet