Benjamin Thomas Slater

Benjamin Thomas Slater

batsman

Full name:Benjamin Thomas Slater
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Nottinghamshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1306015
Innings1310
Overs63.33.00
Balls---
Maidens1300
Runs214170
Wickets300
Avg71.3300
SR12700
Eco3.375.660
BB100
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1306015
Innings2345714
Not outs1370
Runs74032609305
Balls Faced160283003278
Avg33.4952.1821.78
SR46.1886.87109.71
Fours101131233
Fifties36171
Sixies16225
Highest22514857
Hundreds1260

Benjamin Thomas Slater Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

Harrison, Calvin

Harrison, Calvin

Fernando, Asitha

Fernando, Asitha

Singh, Fateh

Singh, Fateh

Fletcher, Luke

Fletcher, Luke

Afridi, Shaheen

Afridi, Shaheen

Loten, Thomas

Loten, Thomas

Carter, Matthew

Carter, Matthew

Hameed, Haseeb

Hameed, Haseeb

Broad, Stuart

Broad, Stuart

Pettman, Toby

Pettman, Toby