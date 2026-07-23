Match details Surrey vs Hampshire List a One-Day Cup, Women 19.08.2026

List a

SUR
SUR
HAM
HAM

Match Info

Match:One-Day Cup, Women 2026
Date:Saturday, April 11, 2026 - Saturday, September 19, 2026
Toss:no information yet
Time:Wednesday, August 19, 2026 09:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Surrey Squad

PlayersBrown Maitlan, Burke Emily, Capsey Alice, Chathli Kira Meghan, Chatterji Priyanaz, Coleman Tilly, Cranstone Aylish, Davidson-Richards Alice, Dhaliwal Ivreen K, Dunkley Sophia, Franklin Phoebe, Gregory Danielle, Harris Laura, King Rachel, Lambert Charlotte, Macdonald-Gay Ryana, Miles Bethan, Monaghan Alice, Scholfield Paige, Smith Bryony, Spence Jemima, Wyatt Danielle
Benchno information yet

Hampshire Squad

PlayersAdams Georgia, Bell Lauren, Bouchier Maia, Dattani Naomi, Gibb Daisy, Hardwick Hannah, Kemp Freya, Lee Ava Georgina, McCaughan Ella, Norgrove Abigale, Smith Linsey, Southby Rhianna, Sproul Pippa Nancy, Sturge Megan, Sweet Francesca, Tulloch Poppy, Tyson Bex, Tyson Rebecca, Wellington Amanda
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet