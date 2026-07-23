Match details Surrey vs Hampshire List a One-Day Cup, Women 19.08.2026
Match Info
|Match:
|One-Day Cup, Women 2026
|Date:
|Saturday, April 11, 2026 - Saturday, September 19, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Wednesday, August 19, 2026 09:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Surrey Squad
Hampshire Squad
|Players
|Adams Georgia, Bell Lauren, Bouchier Maia, Dattani Naomi, Gibb Daisy, Hardwick Hannah, Kemp Freya, Lee Ava Georgina, McCaughan Ella, Norgrove Abigale, Smith Linsey, Southby Rhianna, Sproul Pippa Nancy, Sturge Megan, Sweet Francesca, Tulloch Poppy, Tyson Bex, Tyson Rebecca, Wellington Amanda
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet