Michael Gregory Kerran Burgess

Michael Gregory Kerran Burgess

wicket keeper

Full name:Michael Gregory Kerran Burgess
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Warwickshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches794166
Innings400
Overs22.200
Balls---
Maidens700
Runs5500
Wickets100
Avg5500
SR13400
Eco2.4600
BB100
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches794166
Innings1133855
Not outs6411
Runs3695979791
Balls Faced56831048663
Avg34.5328.7917.97
SR65.0193.41119.3
Fours4738861
Fifties2062
Sixies351926
Highest1789364
Hundreds500

Michael Gregory Kerran Burgess Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

Woakes, Chris

Woakes, Chris

Lintott, Jacob

Lintott, Jacob

Rushworth, Chris

Rushworth, Chris

Drakes, Dominic

Drakes, Dominic

Hannon-Dalby, Oliver

Hannon-Dalby, Oliver

Davies, Alex

Davies, Alex

Barnard, Ed

Barnard, Ed

Briggs, Danny

Briggs, Danny

Johal, Manraj A

Johal, Manraj A

Wylie, Theo Owen

Wylie, Theo Owen