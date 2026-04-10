Christopher Rushworth

Christopher Rushworth

bowler

Full name:Christopher Rushworth
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium

Teams

2026 Teams

Warwickshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1688785
Innings2928682
Overs4987.3659.5270.3
Balls---
Maidens1157483
Runs1470934162121
Wickets65514078
Avg22.4524.427.19
SR45.6828.2720.8
Eco2.945.177.84
BB1553
4w2530
5w3220
10w600

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1688785
Innings2223815
Not outs74199
Runs176521520
Balls Faced280325640
Avg11.9211.313.33
SR62.9683.9850
Fours246161
Fifties100
Sixies1450
Highest57385
Hundreds000

Christopher Rushworth Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

Woakes, Chris

Woakes, Chris

Lintott, Jacob

Lintott, Jacob

Burgess, Michael

Burgess, Michael

Drakes, Dominic

Drakes, Dominic

Hannon-Dalby, Oliver

Hannon-Dalby, Oliver

Davies, Alex

Davies, Alex

Barnard, Ed

Barnard, Ed

Briggs, Danny

Briggs, Danny

Johal, Manraj A

Johal, Manraj A

Wylie, Theo Owen

Wylie, Theo Owen