Squads Leicestershire vs Warwickshire List a One-Day Cup 07.08.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Rehan
all rounder
Ali Hasan
bowler
Amin Umar
batsman
Ali Moeen
all rounder
Bailey JE
no information yet
Ali Tazeem Chaudry
bowler
Budinger SG
batsman
Bamber Ethan
bowler
Cox Ben
wicket keeper
Barnard Ed
bowler
Davis Will
bowler
Bethell Jacob
all rounder
Evans Sam
batsman
Booth Michael
all rounder
Green Alex M
no information yet
Brathwaite Kraigg
batsman
Green Ben
all rounder
Burgess Michael
wicket keeper
Handscomb Peter
wicket keeper
Davies Alex
wicket keeper
Hill Lewis
wicket keeper
Drakes Dominic
all rounder
Holland Ian
all rounder
Garton George
bowler
Hull Josh
bowler
Gleeson Richard
bowler
Keast James
no information yet
Hain Sam
batsman
Masood Shan
batsman
Hannon-Dalby Oliver
bowler
Mike Ben
all rounder
Jamal Aamir
all rounder
Mulder Wiaan
all rounder
Johal Manraj A
bowler
Patel Rishi
batsman
Khan Amir
no information yet
Rahane Ajinkya
batsman
Latham Tom
wicket keeper
Ramji Uttam
bowler
Malik Zen
no information yet
Rhodes George
all rounder
Maxwell Glenn
all rounder
Salisbury Matt
bowler
Mousley Dan
batsman
Scriven Tom
all rounder
Rae Michael
bowler
Shah Naseem
bowler
Rushworth Chris
bowler
Stirling Paul
batsman
Shaikh Hamza
batsman
Swindells Harry
wicket keeper
Shuker Harriet
batsman
Trevaskis Liam
bowler
Simmons Che Brendon
bowler
Walker Roman
bowler
Smith Kai
wicket keeper
Wood Sam
no information yet
Sylvester Adam Ryan
bowler
Wright Chris
bowler
Woakes Chris
all rounder
Match has not started yet