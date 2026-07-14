Squads Leicestershire vs Warwickshire List a One-Day Cup 07.08.2026

List a

LEI
LEI
WAR
WAR

Playing

LEI
LEI
WAR
WAR
First TeamSecond Team
Ahmed Rehan

all rounder

Ali Hasan

bowler

Amin Umar

batsman

Ali Moeen

all rounder

Bailey JE

no information yet

Cox Ben

wicket keeper

Bethell Jacob

all rounder

Evans Sam

batsman

Booth Michael

all rounder

Green Alex M

no information yet

Green Ben

all rounder

Burgess Michael

wicket keeper

Handscomb Peter

wicket keeper

Davies Alex

wicket keeper

Hill Lewis

wicket keeper

Drakes Dominic

all rounder

Holland Ian

all rounder

Hull Josh

bowler

Keast James

no information yet

Hain Sam

batsman

Mike Ben

all rounder

Jamal Aamir

all rounder

Mulder Wiaan

all rounder

Khan Amir

no information yet

Latham Tom

wicket keeper

Malik Zen

no information yet

Rhodes George

all rounder

Maxwell Glenn

all rounder

Scriven Tom

all rounder

Swindells Harry

wicket keeper

Smith Kai

wicket keeper

Wood Sam

no information yet

Woakes Chris

all rounder

Bench

LEI
LEI
WAR
WAR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet